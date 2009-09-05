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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

فرمانده انتظامی استان فارس:

یک تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

یک تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: سردار علی مویدی از کشف بیش از یک تن و 50 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان فارس طی 24 ساعت گذشته در عمیلیاتهای مختلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: این کشفیات شامل 445 کیلوگرم حشیش در اطراف سپیدان، 558 کیلو و 500 گرم تریاک در جاده شیراز - فسا و 50 کیلو تریاک در حوالی مرودشت است.

به گفته وی در این رابطه تعدادی نیز دستگیر شده اند و تحقیقات در این رابطه همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: پلیس استان فارس طی مدت اخیر در بحث مبارزه با مواد مخدر با جدیت وارد عرصه شده و به دستاوردها و موفقیتهای چشمگیری نیز رسیده و این روند در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 942086

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