یک تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: این کشفیات شامل 445 کیلوگرم حشیش در اطراف سپیدان، 558 کیلو و 500 گرم تریاک در جاده شیراز - فسا و 50 کیلو تریاک در حوالی مرودشت است.

به گفته وی در این رابطه تعدادی نیز دستگیر شده اند و تحقیقات در این رابطه همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: پلیس استان فارس طی مدت اخیر در بحث مبارزه با مواد مخدر با جدیت وارد عرصه شده و به دستاوردها و موفقیتهای چشمگیری نیز رسیده و این روند در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.