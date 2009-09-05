190 خانوار در شهریار مشغول به کار شدند

ولی الله قره گوزلو در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در مجموع به مناسبت هفته دولت در این شهرستان پنج پروژه بخش کشاورزی افتتاح شد که یکی از مهمترین آنها افتتاح و آغاز به کار کارخانه تولید خوراک دام و طیور در لم آباد این شهرستان با ظرفیت 9 هزار تن است که در این راستا هشت نفر مشغول به کار شدند.

وی افزود: کانال دهشاد بال با ظرفیت اسمی سه هزار و 700 متر و اشتغال 30 خانوار، کانال فجر تخت رستم با ظرفیت اسمی چهار هزار و 800 متر و اشتغال 50 خانوار، کانال حصار طهماسب با ظرفیت اسمی سه هزار متر و اشتغال 70 خانوار و کانال دهک با ظرفیت اسمی دو هزار و 500 متر و اشتغالزایی برای 40 خانوار در هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: با ایجاد چهار کانال مذکور در مجموع 14 کیلومتر انتقال آب در شهریار انجام شد.

قره گوزلو بیان داشت: کانالهای خاکی همواره 30 تا 40 درصد آب را پرت می کنند که با ایجاد این کانالها 280 لیتر در ثانیه صرفه جویی در بخش آب انجام می شود.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده که بعد از کرج دومین شهرستان پرجمعیت استان تهران به حساب می آید.