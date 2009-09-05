  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۳۵

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

مجموعه اشعار حسنعلی شیری یکشنبه و دوشنبه 15 و 16 شهریورماه در رادیو فرهنگ نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به کارشناسی و سردبیری امیر مرزبان ساعت 22:30 از رادیو فرهنک پخش می‌شود.

ـ برنامه "جامعه ایران" یکشنبه 15 شهریور در رادیو فرهنگ با حضور فرهاد نیلی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی روی آنتن می‌رود.

ـ رادیو تهران با هدف بالا بردن کیفی نمایش‌های شبانه ضبط آثار فاخر ادبیات دراماتیک و نمایشنامه‌های برگزیده ایران وجهان را تا اواخر سال 88 در نوبت پخش قرار داد.

ـ برنامه "فراسو" 15 شهریور در رادیو سلامت به موضوع روزه‌داری در بیماران پوکی استخوان می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 15 شهریور در رادیو سلامت به موضوع راه‌های صحیح برخورد با سنگ‌های کلیه در ماه رمضان می‌پردازد.

کد مطلب 942103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها