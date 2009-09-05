اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به کارشناسی و سردبیری امیر مرزبان ساعت 22:30 از رادیو فرهنک پخش می‌شود.

ـ برنامه "جامعه ایران" یکشنبه 15 شهریور در رادیو فرهنگ با حضور فرهاد نیلی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی روی آنتن می‌رود.

ـ رادیو تهران با هدف بالا بردن کیفی نمایش‌های شبانه ضبط آثار فاخر ادبیات دراماتیک و نمایشنامه‌های برگزیده ایران وجهان را تا اواخر سال 88 در نوبت پخش قرار داد.

ـ برنامه "فراسو" 15 شهریور در رادیو سلامت به موضوع روزه‌داری در بیماران پوکی استخوان می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 15 شهریور در رادیو سلامت به موضوع راه‌های صحیح برخورد با سنگ‌های کلیه در ماه رمضان می‌پردازد.