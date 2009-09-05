درخواست مشاوره با موضوع طلاق بیشترین میزان تماس با خط مشاوره148

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی یادآور شد: معرفی خدمات سازمان بهزیستی به تماس گیرندگان، ارائه راهنماییهای لازم به تماس گیرندگان، ارجاع تماس گیرندگان به مراکز تابعه سازمان مانند توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی، ارجاع افراد به مراکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی و ارجاع افراد مشمول دریافت خدمات به واحدهای خدمات اجتماعی سیار از خدماتی است که خط ۱۲۳ به تماس گیرندگان ارائه می کند.

وی ادامه داد: تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در سال ۸۷ در بهزیستی استان زنجان مرتبط بوده و نسبت به آمار کشوری 4.5 درصد افزایش یافته است.

بلوچی با بیان اینکه خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به منظور دستیابی آسان و سریع گروه های هدف در نظر گرفته شده است، افزود: کودکان و زنان آزار دیده، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و یا قصد خودکشی دارند، زوجین متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابانی، معتادان، افراد بی خانمان، بیماران روانی مزمن و سایر افرادی که در شرایط بحرانی و حاد قرار دارند جزو گروه هدف خط اورژانس خدمات اجتماعی ۱۲۳ هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به در دسترس قراردادن خدمات تخصصی سازمان بهزیستی برای کلیه افراد جامعه تصریح کرد: خط ۱۲۳ شبانه روزی بوده و اغلب تماس گیرندگان از ساعت ۱۲ تا ۲۰ با این خط تماس گرفته اند و ساعات ۲۰ تا هشت صبح کم اقبال تر بوده اند.

بلوچی خاطرنشان کرد: باتوجه به تحلیل آماری دفتر آسیبهای اجتماعی این سازمان بیشترین تماس گیرندگان افراد نیازمند یاری هستند که در طیف سنی زیر ۲۹ سال قرار دارند و طبق تقسیم بندی در دوره حساس جوانی هستند که باید برای نحوه مداخلات روانی و اجتماعی آنها برنامه ریزی کرد.