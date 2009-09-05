موراتی تیم ایران را دعوت کرد / حضور در تونمنت اینترکمپوس ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، در این تورنمنت که زیر نظر مستقیم باشگاه اینترمیلان برگزار می شود، کشورهایی که مدارس فوتبال این باشگاه ایتالیایی در آنها فعالیت دارند، تیم‌هایی را به این تورنمنت اعزام می کنند تا بازیکنان مستعدشان جذب مدارس فوتبال و تیم‌های پایه اینترمیلان شوند.

در این تورنمنت تیم فوتبال زیر 12 سال ایران با 14 بازیکن و 4 همراه شرکت خواهد کرد که بر این اساس توکل مرزبار و رضا میراب دخت به عنوان مربی و رضا مهدجو به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کنند.

مربیان و بازیکنان انتخاب شده برای حضور در این اردو، جزو نفرات برتر کلاس‌های فوتبال باشگاه اینتر در شهرهای اردبیل، آبادان، شهرری و اصفهان هستند.

تورنمنت چندجانبه فوتبال اینترکمپوس از 27 شهریورماه در شهر میلان و به میزبانی باشگاه اینتر برگزار شده و تا 5 مهرماه به طول می انجامد.