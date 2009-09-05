توسعه جبهه ضد استکباری ماموریت ایران و ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز شنبه در مذاکرات مشترک با رئیس جمهور ونزوئلا که پس از یک ساعت گفتگوی خصوصی انجام شد، استفاده از همه ظرفیت ها برای گسترش و افزایش همکاری های دو جانبه را ضروری دانست و اظهار داشت : ایران و ونزوئلا با اجرای توافقات دو جانبه می توانند همکاری های مشترک در مناطق مختلف جهان را نیز پیگیری کنند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ملت های آرمانی و انقلابی ایران و ونزوئلا همیشه در کنار و همراه هم خواهند بود ، گفت : توسعه روابط ایران و ونزوئلا با توجه به داشتن منافع ، دوستان و دشمنان مشترک ضروری است .
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این مذاکرات با اشاره به حضور و همکاری ایران و ونزوئلا در جبهه ضد امپریالیستی جهان ، تاکید کرد : تهران و کاراکاس باید با توسعه و تقویت روز افزون روابط به ملتهای انقلابی کمک کنند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دوران اثر گذاری استکبار جهانی بر ملت های انقلابی پایان یافته است، تصریح کرد : کمک به ملت های مستضعف و انقلابی و توسعه جبهه ضد امپریالیستی در جهان ماموریت های مهم ایران و نزوئلا است .
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