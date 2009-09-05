توسعه جبهه ضد استکباری ماموریت ایران و ونزوئلا است

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دوران اثر گذاری استکبار جهانی بر ملت های انقلابی پایان یافته است، تصریح کرد : کمک به ملت های مستضعف و انقلابی و توسعه جبهه ضد امپریالیستی در جهان ماموریت های مهم ایران و نزوئلا است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز شنبه در مذاکرات مشترک با رئیس جمهور ونزوئلا که پس از یک ساعت گفتگوی خصوصی انجام شد، استفاده از همه ظرفیت ها برای گسترش و افزایش همکاری های دو جانبه را ضروری دانست و اظهار داشت : ایران و ونزوئلا با اجرای توافقات دو جانبه می توانند همکاری های مشترک در مناطق مختلف جهان را نیز پیگیری کنند.



رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ملت های آرمانی و انقلابی ایران و ونزوئلا همیشه در کنار و همراه هم خواهند بود ، گفت : توسعه روابط ایران و ونزوئلا با توجه به داشتن منافع ، دوستان و دشمنان مشترک ضروری است .



هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این مذاکرات با اشاره به حضور و همکاری ایران و ونزوئلا در جبهه ضد امپریالیستی جهان ، تاکید کرد : تهران و کاراکاس باید با توسعه و تقویت روز افزون روابط به ملت‌های انقلابی کمک کنند.