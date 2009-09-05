حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحلیل رای اعتماد مجلس هشتم به کابینه دهم با توجه به پیش بینی های متفاوت گفت: بررسی مجلس هشتم نسبت به وزیران کابینه دهم به صورت کارشناسانه، صریح و شفاف انجام شد و شاید از این نظر در طول تاریخ مجالس ایران بی سابقه یا کم سابقه باشد.

وی افزود:مجلس به این نتیجه رسید که وزیران پیشنهادی از نظر تدین و کارآمدی و تعهد، سوابق انقلابی در سطحی هستند که بتوانند عهده دار پست وزارت در جمهوری اسلامی شوند، هرچند که با نگاهی به آرای داده شده ، می توان فهمید که این سطح اعتماد مجلس به وزیران دارای نوسان است و بعضی از وزیران به اصطلاح در لب مرز هستند و بعضی دیگر آرای بالایی را آورده اند که نشان از اعتماد بالای مجلسی ها دارد.

عضو ارشد موتلفه گفت: می توان گفت مجلس تصمیم گرفت سخت گیری اصلی خود را در آینده و درقبال عملکرد وزیران به خرج دهد.

ترقی گفت: مجلس با توجه به شرایط موجود رسالت و وظیفه خود را دربرابر دولت انجام داد و شائبه تقابل دولت و مجلس را که خواست دشمنان بود، از میان برد، البته دولت هم باید بداند که یک مجلس تیزبین را در کنار خود دارد که به دقت به عملکرد او توجه می کند.

عضو ارشد حزب موتلفه گفت: فضای تعامل ایجاد شده بین مجلس و دولت باید فرصتی برای ساختن کشور و اداره عالی کشور باشد و فعالان سیاسی، مجلسی ها و دولتی ها باید قدر این فرصت را بدانند و از آن استفاده کنند.