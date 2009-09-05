اولین خودروی الکتریکی در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این خودروی الکتریکی که پاراکس نام دارد توسط یک تیم 15 نفره از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در مدت 10 ماه ساخته شده و وزن آن 450 کیلوگرم است.

خودروی الکتریکی پاراکس(parax) به علت داشتن بدنه کاملا کامپوزیت بسیار سبکتر از خودروهای با بدنه فلزی و حتی آلومینیومی است و مقاومت بیشتری دارد.

این خودروی دو نفره با یک باتری شارژ شده تا100 کیلومتر مسافت را طی می کند و شتاب آن در25 متر 3.8 ثانیه است.

فرمان پذیری در شعاع کمتر از سه متر، بازده موتور بالا، سیستم تعلیق درجلو و عقب خودرو بصورت مک فرسون و انتقال قدرت با محورعقب و داشتن حداقل سرعت 80 و حداکثر 110 کیلومتردر ساعت از دیگر ویژگیهای خودروی الکتریکی پاراکس است.

این خودرو در مرکز تحقیقات مکانیک خودرو وابسته به دانشکده مهندسی و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با 100 میلیون یال هزینه ساخته شده که در صورت تولید انبوه هزینه ساخت آن تا 50 میلیون ریال کاهش می یابد.

خودرو الکتریکی پاراکس قرار است در دومین دوره مسابقات خودروهای الکتریکی کشور که مهرماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود، شرکت داده شود.

پاراکس از یک واژه هخامنشی با مفهوم مهندسی طراح گرفته شده است.

مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی پاراکس که ظهر امروز در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، گفت: هدف دانشگاه از طراحی و تولید اینگونه خودروها تولید دانش با تاکید مقام معظم رهبری است که با تشکیل و راه اندازی سه مرکز تحقیقاتی تلاش می کنیم زمینه کشف استعداد و توانمندی دانشجویان در زمینه های مختلف فراهم شود.

موسی خانی افزود: با حمایت جدی از دانشجویان مبتکر و مستعد دانشگاه درصددیم از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان حمایت کنیم.

سیدعلی اکبر طاهایی استاندار قزوین هم با ابراز خرسندی از طراحی و ساخت خودروی الکتریکی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهار امیدواری کر با توجه به تجربه و پیشینه خوب دانشگاه ازاد در مسابقات روباتیک در بخش خودروهای الکتریکی هم دانشجویان خلاق و مستعد قزوینی بتوانند در مسابقات کشوری صاحب رتبه های برتر شوند.