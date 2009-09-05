حزب موتلفه اسلامی یاد شهیدان آیت الله قدوسی و دستجردی را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بینیه آمده است : چهاردهم شهریور ماه سالروز شهادت مجاهدی نستوه و عالمی وارسته ، آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی می باشد که در سال 1360 توسط منافقین کوردل به درجه شهادت نائل آمد.

شهید آیت الله قدوسی همواره یکی از تاثیر گذارترین چهره های انقلاب اسلامی بوده که کمتر مورد توجه رسانه ها و مسئولان قرار گرفته و همواره تنها به نقش علمی این شهید بزرگوار در تاسیس مدرسه حقانی و ... اشاره می گردد، در صورتی که او یکی از اصلی ترین چهره ها در مبارزه با خط نفاق بود.

شهید قدوسی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت دادستانی کل کشور را پذیرفت یکی از اصلی ترین فعالیت هایش مبارزه با گروهک های مسلح بود که به همراه یارانی همچون شهید آیت الله بهشتی و شهید لاجوردی توانستند در مقابل جریان های برانداز بایستند.

همچنین چهاردهم شهریور ماه سالگرد شهادت سرتیپ وحید دستجردی رئیس وقت شهربانی می باشد که این شهید پرافتخار همواره به آرمانهای انقلاب اسلامی عشق می ورزید و سرانجام در فاجعه بمب گذاری نخست وزیری در هشتم شهریور 1360 مجروح و در چهاردهم شهریور ماه بر اثر جراحات وارده به مقام رفیع شهادت نائل شد.

حزب موتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی سالروز شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی را گرامی می دارد.