باند ماموران قلابی در پایتخت متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر اظهارداشت: در پی وصول گزارشات مردمی به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ مبنی بر اینکه فردی به نام "مجید - س" به اتفاق چند تن دیگر در پوشش مأمور اقدام به سرقت از شهروندان می کند، موضوع جهت بررسی در دستور کاری کارآگاهان این اداره قرار گرفت.

سرهنگ عباسعلی محمدیان افزود: با وصول این خبر، کارآگاهان با شناسایی کامل و دقیق متهم و همدستانش از طریق اقدامات اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار پلیس و اطمینان از صحت و سقم خبر به دستور بازپرس شعبه 6 دادسرای جنایی تهران مأمور به شناسایی و دستگیری کامل اعضای گروه شدند.

با توجه به فعالیتهای گسترده "مجید" در سالهای گذشته و سوابق متعدد وی در امر جعل عنوان مأمور، سرقت به عنف، جعل اوراق و اسناد دولتی و غیره، کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه "مجید" در منطقه تهرانپارس، اقدامات وی را به صورت شبانه روزی تحت نظر قرار دادند.

با تحت نظر قرار گرفتن "مجید" و بررسیهای به عمل آمده از سوی کارآگاهان مشخص شد که این متهم (مجید) با گردآوری گروه جدیدی از افراد سابقه دار به نامهای "علیرضا، محمد و علی" با استفاده از تجهیزات نظامی از قبیل بی سیم و دستبند دست به ارتکاب اعمال مجرمانه خود در پوشش مأمور زده است.

با شناسایی کامل اعضای گروه توسط کارآگاهان روز 8 شهریور ماه سال جاری در حالیکه "مجید" به همراه یکی از همدستانش به نام محمد در حال بار زدن دو دستگاه موتورسیکلت بر روی یک خودرو وانت بودند وسط کارآگاهان اداره پنجم دستگیر شدند.

متهمان پس از دستگیری اعتراف کردند که به منظور انجام سرقتهای جدیدبه همراه سه تن دیگر از اعضای گروه قصد عزیمت به شهرستان را داشته اند.

با اطلاعات بدست آمده از دیگر اعضای گروه و محل ملاقات آنها با مجید و محمد در منطقه افسریه بلافاصله کارآگاهان در محل حاضر شده و با حضور دیگر اعضای گروه، در حالی که دو نفر از آنها به صورت پیاده محل را زیر نظر داشتند و نفر سوم سوار بر ماشین منتظر مجید و دیگر اعضای گروه بود مورد شناسایی کارآگاهان قرار می گیرند.

این گزارش حاکی است، دو تن از اعضای گروه که به صورت پیاده در محل بودند طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند اما نفر سوم با استفاده از خودروسواری پژو پرشیا قصد فرار از محل را داشت که طی عملیات تعقیب و گریز به علت عدم توانایی راننده در کنترل خودرو با واژگون شدن آن متوقف و نهایتاً هر سه متهم، ساعت 2 بامداد نهم شهریور ماه سال جاری پس از دستگیری به اداره پنجم منتقل شدند.

در بازرسی از مجید هنگام دستگیری کارآگاهان موفق به کشف سه دستگاه بیسیم نظامی، یک دستگاه شوکر و یک رشته دستبند فلزی می شوند.

کارآگاهان با اخذ دستور قضائی در بازرسی از منزل مجید نیز موفق به کشف یک دست لباس نظامی، مهر وکالت، مهر تاریخ زن، برگه های سفید اخطاریه و اوراق سفید با سربرگ های دولتی و نظامی شدند.

مجید که دیگرهمدستانش را به واسطه سابقه زندگی مشترک در یک محله به طور کامل می شناخت و براساس همین اطلاعات اقدام به انتخاب این افراد کرده بود در اعترافات خود به انجام سرقت در شهرستان های کرج، قائم شهر، رشت، آزادشهر، زنجان، رزن، ملایر، شیراز، همدان، تبریز و چند شهر دیگر اعتراف کرد.

این متهم در خصوص شیوه سرقتهای خود و دیگر همدستانش اظهارداشت: پس از زیر نظر قرار دادن سوژه های خود در مقابل مراکز تجاری و بانک ها در پوشش مامور به آنها نزدیک شده و با نمایش تجهیزات نظامی همراه خود و وارد کردن اتهامات واهی اقدام به سرقت از آنها می کردیم.

در روش دیگری نیز با مراجعه به سوپرمارکتها و تحت فشار قرار دادن صاحبان مغازه و تهدید آنها به جلب و دستگیری به عناوین مختلف ضمن بازرسی این مراکز، نهایتاًٌ اقدام به سرقت می کردیم.

مجید در خصوص سوابق اتهامی خود افزود: تاکنون بیش از 15 بار دستگیر شده و قریب به چهارده سال را در زندان سپری کرده ام.

به گفته سرهنگ محمدیان، مجید از متهمان سابقه دار پلیس آگاهی است که طی چندین مرحله از سال 73 تاکنون به علت ارتکاب جرائم مختلفی از قبیل اخاذی، سرقت تحت عنوان مامور، سرقت به عنف، آدم ربائی، جعل و استفاده از اسناد دولتی و اوراق مجعول چندین بار دستگیر شده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: این متهم در سال 83 پس از دستگیری در یک فقره از پرونده های اتهامی، 54 نفر از مالباختگان وی را سارق اموالشان معرفی کرده بودند و در پرونده اخیر نیز سردستگی گروه در طراحی و اجرای سرقت ها برعهده داشته است.

به دستور رئیس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران مبنی بر چاپ تصویر متهمان بدون پوشش چهره در روزنامه های کثیر الانتشار، پلیس از شهروندان خواست چنانچه از متهمان فوق شکایت دارند به دادسرای جنایی تهران یا اداره پنجم آگاهی تهران مراجعه کنند.