اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز ماشین آلات کشاورزی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، یحیی ابطالی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: امسال 680 میلیارد تومان اعتبار سالهای گذشته برای خرید ماشین نشا کار، دروگر و کمباین برداشت مخصوص برنج در شهرستانها هزینه شد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از دستگاه نشا و دروگر در زراعت برنج عنوان کرد: 80 نشاکار، 250 دروگر و 100 کمباین جدید، امسال به ناوگان ماشینهای کاشت، داشت و برداشت برنج اضافه شد و دو هزار دروگر، 300 کمباین و 700 نشاکار مخصوص برنج در مازندران وجود دارد.

وی بیان داشت: توسعه ماشینهای مخصوص کاشت، داشت و برداشت برنج کشور از سه سال گذشته در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.



مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران نیز درخصوص توسعه کشت دوم در استان گفت: 60 درصد تولید محصولات زراعی به کشت دوم اختصاص دارد.

وحیدکاوه افزود: هم اکنون تولید کشت دوم معادل سه میلیون و 180 هزار تن است و پارسال پنج میلیون و 950 هزار تن محصول زراعی در مازندران تولید شد.

کاوه به افزایش هفت درصدی تولید محصولات کشت دوم پارسال در مازندران اشاره کرد و افزود: سطح کشت محصولات زراعی این نوع کشت در اراضی شالیزاری نیز 11 درصد افزایش داشت.

وی خاطرنشان کرد: 160 هزار هکتار از شالیزارها در سال گذشته به کشت دوم اختصاص یافت و پیش بینی می شود این میزان امسال به 165 هزار هکتار برسد.

وی توسعه کشت دوم به منظور افزایش تولید و درآمد کشاورزان را ضروری دانست و عنوان کرد: 22 نوع محصول در کشت دوم از شالیزارهای مازندران برداشت می شود.