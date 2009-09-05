معامله 134 میلیون سهم در بازار سهام

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌صنعتی‌سپاهان، کیوان‌، حق‌تقدم الکتریک‌ خودرو شرق، حق‌تقدم فرآورده‌های‌ تزریقی، سیمان‌ کارون، سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌،‌ کارخانجات‌داروپخش، توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران و نوسازی و ساختمان تهران بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،‌ حمل‌ونقل‌جاده‌ای‌پتروشیمی،‌ معدنی‌وصنعتی‌چادرملو،‌ توسعه‌معادن‌وفلزات،‌ بانک سینا،‌ تراکتورسازی‌ایران،‌ مهرکام‌پارس،‌ ماشین‌‌سازی‌ اراک‌، کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو و گلتاش بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

در پایان معاملات بازار سهام شاخص کل به عدد 11 هزار و 678 واحد رسید که نسبت به روز کاری پیش از آن 6/68 واحد کاهش یافت. شاخص سهام شناور آزاد با 8/70 واحد کاهش به 14 هزار و 30 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 7/66 واحد کاهش به 9 هزار و 679 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 1/21 واحد کاهش به عدد 16 هزار و 117 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 4/60 واحد کاهش به 9 هزار 356 واحد رسید.

امروز ارزش تقاضاهای خرید برای سهام پتروشیمی فناوران به 9 میلیارد و 295 میلیون ریال رسید. ارزش صف‌های خرید فولاد خوزستان هفت میلیارد و 805 میلیون ریال، گروه بهمن شش میلیارد و 846 میلیون ریال، بانک اقتصاد نوین سه میلیارد و 906 میلیون ریال،‌ توسعه معادن روی ایران سه میلیارد و 885 میلیون ریال، سیمان کرمان سه میلیارد و 836 میلیون ریال، باما سه میلیارد و 186 میلیون ریال، سیمان شمال سه میلیارد و 54 میلیون ریال، فولاد خراسان دو میلیارد و 556 میلیون ریال و داروسازی جابرابن حیان دو میلیارد و 404 میلیون ریال بود.

براساس این گزارش سنا، ارزش سهام شرکت مخابرات ایران که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از 125 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف صنعتی دریایی ایران به بیش از 78 میلیارد ریال، تراکتورسازی ایران به 66 میلیارد و 843 ملیون ریال، معدنی و صنعتی چادرملو به 10 میلیارد و 356 میلیون ریال، مپنا به 9 میلیارد و 130 میلیون ریال، سیمان فارس و خوزستان به 8 میلیارد و 690 میلیون ریال، مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شش میلیارد و 739 میلیون ریال، پالایش نفت اصفهان به چهار میلیارد و 357 میلیون ریال، سیمان دورود به چهار میلیارد و 256 میلیون ریال و صنعتی دریایی ایران به سه میلیارد و 76 میلیون ریال رسید.