مشعل امروز وارد قاهره می شود / پیگیری روند آشتی فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سامی ابوزهری" گفت : هیئتی از رهبران حماس به ریاست خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش امروز برای پیگیری تلاشهای ازسرگیری گفتگوها و روند آشتی فلسطینی وارد قاهره خواهد شد.



ابوزهری افزود : هیئت حماس فردا یکشنبه با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر و دیگر مسئولان این کشور دیدار خواهد کرد.



وی گفت : این هیئت به طور مشخص بر پیگیری تلاشهای گفتگوی ملی و جستجوی راههایی که می تواند به خروج از بحران در جلسات سابق گفتگوها منجر شود، تکیه خواهد کرد.



سخنگوی حماس خاطر نشان کرد : گفتگوها همچنین بر آشتی فلسطینی متمرکز خواهد شد.



جنبشهای فتح و حماس در چند دور مذاکراتی که با نظارت مصر در قاهره برگزار کردند، نتوانستند به توافقی که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی یا برگزاری انتخاب شود، دست یابند.



این در حالی است که چند روز پیش روزنامه الحیات چاپ لندن نوشته بود خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس هفته آینده برای دیدار با میانجی آلمانی و امضای توافقنامه مبادله اسیران به قاهره سفر می کند .

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