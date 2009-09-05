اختصاص 19 میلیارد تومان برای اتوبان ساوه - همدان‌

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیاکبر شعبانیفرد عصر شنبه، در مسجد جامع ساوه با اعلام این خبر، با تاکید بر ضرورت تکمیل این پروژه افزود: پروژه محور ساوه ـ همدان یکی از مهمترین و پرحادثهترین محورهای ارتباطی استان و کشور محسوب میشود که با اجرای این طرح انتظار میرود استان مرکزی از نظر تعداد تصادفات و سوانح جادهای با کاهش چشمگیری از نظر تلفات روبرو شود.
وی افزود: سرانه عمرانی شهرهای استان مرکزی به صورت میانگین 84 هزار تومان است در حالیکه این رقم برای شهرستان ساوه 90 هزار تومان بوده است.
شعبانیفرد خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبارات عمرانی برای توسعه شهرستان ساوه نشاندهنده توجه بالای مسئولان استان برای برطرف کردن کمبودهای عمرانی در این شهرستان به عنوان دومین شهر بزرگ استان مرکزی است که در این زمینه تاکنون اقدامات ارزندهای از سوی مسئولان و برنامهریزان صورت گرفته است.
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