درخواستهای رویانیان از میرکاظمی/ آقای وزیر! مصوبات را اجرایی کنید

محمد رویانیان در گفتگو با مهر درباره مهمترین ماموریتهای وزیر جدید نفت در حوزه حمل و نقل و سوخت کشور، گفت: از مسعود میر کاظمی وزیر جدید نفت انتظار داریم که برخی از مصوبات کارگروه ویژه رئیس جمهور را که پیشتر زمینه اجرای آنها فراهم نشده است، اجرایی کند.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای این مصوبات منافع ملی و سیاستهای کلان دولت دیده شده است، تصریح کرد: در بخش ساخت جایگاه های CNG تاکنون تنها 900 جایگاه CNG در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

این مقام مسئول افزود: این در حالی است که بر اساس دستور رئیس جمهور باید یکهزار و 800 جایگاه CNG در کشور ساخته می شد که آمارهای موجود حاکی از تحقق 50 درصدی دستورات رئیس جمهور در این بخش است.

انتقاد از عملکرد معاونت وزارت نفت

رویانیان در ادامه با انتقاد از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در عدم اجرای طرح تشویق رانندگان صرفه جوی بنزین، بیان کرد: با وجودی که این طرح از مصوبات دولت بوده اما تاکنون برای اجرای آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه وزیر جدید نفت باید اقدامات اساسی را در جهت افزایش ظرفیت تولید بنزین در دستور برنامه های کاری خود قرار دهد، تبیین کرد: در حال حاضر طرح ارتقای کیفیت بنزین و گازوئیل تولید پالایشگاه های داخلی حدود یکسال است که از برنامه خود عقب افتاده و در این بخش هم باید اجرای این طرح با شتاب بیشتری دنبال شود.

رویانیان یادآور شد: در این رابطه وزارت نفت باید تا سال 1390 استانداردهای مورد نظر را اجرایی کند.

شرکت نفت مشکل بودجه برای واردات گازوئیل ندارد

به گزارش مهر، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه در رابطه با مشکلات مالی شرکت ملی نفت در واردات گازوئیل مورد نیاز نیروگاه ها در فصل زمستان گفت: از ابتدای امسال یک لیتر واردات گازوئیل نداشته ایم و برای تامین سوخت کشور فقط از محل تولیدات داخلی استفاده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون برای تامین گازوئیل کشور از ذخایر استراتژیک هیچ گونه برداشتی صورت نگرفته است، تبیین کرد: در صورتی که سرمای زمستان امسال سخت باشد باید برای تامین گازوئیل مورد نیاز نیروگاه ها کمی واردات انجام بگیرد.

رویانیان در رابطه با مشکلات شرکت ملی نفت برای تامین بودجه واردات گازوئیل اظهار کرد: در این رابطه شرکت ملی نفت نباید مشکلی برای تامین اعتبارات واردات گازوئیل داشته باشد.