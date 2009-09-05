سفر ابومازن به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) روز یکشنبه در جده با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار می کند.
بر اساس این گزارش، در این دیدار، روابط دوجانبه و راههای گسترش آن در زمینه های مختلف و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد توجه طرفین بررسی خواهد شد.
ابومازن امروز در مصر به دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور رفته است.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فردا برای دیدار با پادشاه عربستان به این کشور سفر می کند.
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