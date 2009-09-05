سفر ابومازن به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) روز یکشنبه در جده با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار می کند.



بر اساس این گزارش، در این دیدار، روابط دوجانبه و راههای گسترش آن در زمینه های مختلف و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد توجه طرفین بررسی خواهد شد.



ابومازن امروز در مصر به دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور رفته است.

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