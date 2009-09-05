حساسیت مجلس نسبت به کارآمدی وزیران افزایش یافته است

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور خدمت به مردم در هیچ زمینه ای کوتاهی نخواهند کرد و برای کمک به رشد ایران اسلامی از تمامی ابزارهای نظارتی قانونی استفاده خواهند کرد.



وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به دلیل مشارکت بالای ملت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نسبت به مسایل بسیار حساس تر شده اند، اظهارداشت: نمایندگان مجلس با نظارت درست و به موقع خود به محبت مردم پاسخ خواهند داد و بر عملکرد وزارتخانه ها و دولت در تمامی امور نظارت کامل خواهند داشت.



وی با اشاره به اینکه اکثریت کابینه پیشهادی رای آورند، تصریح کرد:وزیران نیز با توجه به این رای اعتماد باید به نحو شایسته به مردم خدمت کنند و حرکت کابینه دهم بهتر از کابینه نهم باشد.



نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت دهم با اتکا به تجربیاتی که از دوره نهم دارد باید با استفاده از تمام توان برای رفع مشکلات گام بردارد و مسایل و مشکلات موجود در جامعه را براساس اولویت های پیش رو طبقه بندی کند.



گروسی بر انجام خدمات مثبت و اموری که در جامعه نمود بیشتری دارند تاکید کرد و ادامه داد: وزیران باید مدیریت محور باشند و برنامه کاری مدونی نیز داشته باشند.



وی اضافه کرد: مدیر موفق باید برنامه محور باشد و از نیروهای انسانی خوب و کارآمد بهره بگیرد.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیران باید به بازسازی نیروهای قدیمی و با نیروهای کارآمد و تشویق نیروهای توانمند بپردازند.



وی گفت: درست است که امروز نمایندگان مجلس به وزیران رای اعتماد دادند اما خود انسان بهترین قاضی است و وزیران باید با توجه به انتظاراتی که در جامعه وجود دارد برای رفع مشکلات تلاش کنند.



گروسی با اشاره به رای اعتماد نمایندگان به وزیر صنایع و معادن، گفت: این وزارتخانه از حساس ترین وزارتخانه های کشور است و بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران و جوانان مربوط به این وزارتخانه است.



وی گفت : وزیر صنایع و معاون باید با انجام برنامه ریزی های درست در صدد رفع مشکلات بیکاری جوانان، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور و فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری در داخل باشد.





کد مطلب 942170