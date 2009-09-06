به گزارش خبرنگار مهر، در جشن گلریزان آزادی زندانیان غیر عمد در انزلی، باشگاه ملوان ضمن پرداخت مبلغی بصورت نقد، به مسئولان برگزاری این جشن وعده برگزاری یک دیدار دوستانه با تیمی مطرح ایرانی را داد.

براین اساس قرار شد عواید این دیدار دوستانه به صورت کامل به زندانیان غیر عمد در انزلی، پرداخت شود در این ماه مبارک زمینه ساز تعدادی از زندانیانی که به خاطر پرداخت نکردن دیه زندانی شده اند، فراهم شود که هنوز زمان این دیدار مشخص نیست.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور میهمان مقاومت سپاسی شیراز است، مسابقه ای که ساعت 21 روز دوشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.