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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۲

عصر امروز به همراه علی آبادی/

نخستین حضور علی‌سعیدلو در سازمان تربیت‌بدنی/ نشست با معاونان ورزش

نخستین حضور علی‌سعیدلو در سازمان تربیت‌بدنی/ نشست با معاونان ورزش

معاون رئیس جمهور و رئیس جدید سازمان تربیت بدنی عصر شنبه در حالی برای نخستین بار وارد ساختمان سئول شد که محمد علی آبادی رئیس پیشین ورزش نیز وی را همراهی می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو که عصر امروز(شنبه) به اتفاق محمد علی آبادی در نشستی با معاونان و مدیران کل سازمان تربیت بدنی شرکت کرده بود، طی سخنانی از تلاش های محمد علی آبادی به نیکی یاد کرد و گفت: با لطف خدا و مساعی تمام خدمتگزاران صدیق و بی ادعا، دولت نهم در کلیه بخش ها و به ویژه ورزش شاهد موفیقت ها و دستاورد های ارزشمندی بود که جا دارد ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مهندس علی آبادی و همکارانشان در سازمان تربیت بدنی تاکید کنم که این راه با قدرت بیشتر و رفع نقاط ضعف احتمالی و کمبود ها ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به سابقه دوستی دیرینه اش با محمدعلی آبادی از وی به عنوان مدیری قوی و خستگی ناپذیر نام برد و تصریح کرد: بی شک تغییر و تحولات در همه بخش ها امری طبیعی است و معتقدم آقای علی آبادی در طول مدیریت 4 ساله خود در ورزش خوب و موفق عمل کرد . در حقیقت دولت نهم با پیگیریهای مثبت و موثر وی اصلا در ورزش کم نگذاشت تا امروز با فراهم شدن امکانات و توسعه زیر ساخت ها در جای جای کشور ، ورزش ایران از این حیث در شرایطی خوب و قابل قبول قرار بگیرد.

 

سعیدلو در عین حال ابراز امیدواری کرد که در جهت توسعه بیش از پیش ورزش، همچنان از تجارب و همکاریهای موثر مهندس علی آبادی بهره مند شود.

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی با اشاره به انتظار مردم و مسوولان از جامعه ورزش کشور ، از تمام معاونان و مدیران سازمان تربیت بدنی خواست در جهت تحقق اهداف کلان دولت دهم در ورزش ، با قدرت به کار خویش ادامه دهند.

وی در پایان صحبت های خود اعلام کرد که طی روزهای آینده جلسات تخصصی را با هر یک از معاونان و مدیران ستادی سازمان برگزار خواهد کرد تا در جریان ریز برنامه های بخش های مختلف قرار گرفته و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

پیش از صحبت های رئیس جدید سازمان ، محمد علی آبادی با تبریک انتخاب علی سعیدلو و آرزوی موفقیت برای وی، گفت: بی شک جامعه ورزش با قدرت هر چه بیشتر رئیس جدید سازمان را در جهت پیشبرد امور همراهی خواهند کرد و در اینجا وظیفه خویش می دانم از تلاش و خدمات صادقانه تمام همکارانم در مجموعه ورزش در طی 4 سال گذشته تقدیر و تشکر نمایم.

علی آبادی افزود: برنامه های ورزش با قوت در حال اجراست و بطور مسلم با حضور آقای سعیدلو این برنامه ها با قدرت و جدیت بیشتری به اجرا در خواهند آمد و بنده نیز از هیچ تلاش و کوششی در جهت توسعه ورزش کشور دریغ نخواهم کرد.

براساس اعلام سازمان تربیت بدنی، تاریخ جلسه تودیع و معارفه علی آبادی و علی سعیدلو طی هماهنگی با دفتر رئیس جمهوری به اطلاع جامعه ورزش خواهد رسید.

کد مطلب 942180

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