به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو که عصر امروز(شنبه) به اتفاق محمد علی آبادی در نشستی با معاونان و مدیران کل سازمان تربیت بدنی شرکت کرده بود، طی سخنانی از تلاش های محمد علی آبادی به نیکی یاد کرد و گفت: با لطف خدا و مساعی تمام خدمتگزاران صدیق و بی ادعا، دولت نهم در کلیه بخش ها و به ویژه ورزش شاهد موفیقت ها و دستاورد های ارزشمندی بود که جا دارد ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مهندس علی آبادی و همکارانشان در سازمان تربیت بدنی تاکید کنم که این راه با قدرت بیشتر و رفع نقاط ضعف احتمالی و کمبود ها ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به سابقه دوستی دیرینه اش با محمدعلی آبادی از وی به عنوان مدیری قوی و خستگی ناپذیر نام برد و تصریح کرد: بی شک تغییر و تحولات در همه بخش ها امری طبیعی است و معتقدم آقای علی آبادی در طول مدیریت 4 ساله خود در ورزش خوب و موفق عمل کرد . در حقیقت دولت نهم با پیگیریهای مثبت و موثر وی اصلا در ورزش کم نگذاشت تا امروز با فراهم شدن امکانات و توسعه زیر ساخت ها در جای جای کشور ، ورزش ایران از این حیث در شرایطی خوب و قابل قبول قرار بگیرد.

سعیدلو در عین حال ابراز امیدواری کرد که در جهت توسعه بیش از پیش ورزش، همچنان از تجارب و همکاریهای موثر مهندس علی آبادی بهره مند شود.

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی با اشاره به انتظار مردم و مسوولان از جامعه ورزش کشور ، از تمام معاونان و مدیران سازمان تربیت بدنی خواست در جهت تحقق اهداف کلان دولت دهم در ورزش ، با قدرت به کار خویش ادامه دهند.

وی در پایان صحبت های خود اعلام کرد که طی روزهای آینده جلسات تخصصی را با هر یک از معاونان و مدیران ستادی سازمان برگزار خواهد کرد تا در جریان ریز برنامه های بخش های مختلف قرار گرفته و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

پیش از صحبت های رئیس جدید سازمان ، محمد علی آبادی با تبریک انتخاب علی سعیدلو و آرزوی موفقیت برای وی، گفت: بی شک جامعه ورزش با قدرت هر چه بیشتر رئیس جدید سازمان را در جهت پیشبرد امور همراهی خواهند کرد و در اینجا وظیفه خویش می دانم از تلاش و خدمات صادقانه تمام همکارانم در مجموعه ورزش در طی 4 سال گذشته تقدیر و تشکر نمایم.

علی آبادی افزود: برنامه های ورزش با قوت در حال اجراست و بطور مسلم با حضور آقای سعیدلو این برنامه ها با قدرت و جدیت بیشتری به اجرا در خواهند آمد و بنده نیز از هیچ تلاش و کوششی در جهت توسعه ورزش کشور دریغ نخواهم کرد.

براساس اعلام سازمان تربیت بدنی، تاریخ جلسه تودیع و معارفه علی آبادی و علی سعیدلو طی هماهنگی با دفتر رئیس جمهوری به اطلاع جامعه ورزش خواهد رسید.