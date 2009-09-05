به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مراسم جابجایی وزرای دولت نهم و دهم بعد از ظهر امروز با تودیع محمدحسین صفارهرندی از وزارت ارشاد و معارفه سید محمد حسینی به این وزارتخانه کلید خورد که با حضور محمود احمدی نژاد در سالن سینمای این وزارتخانه (محل برپایی مراسم مذکور) برگزار شد.

احمدی نژاد سخنانش را با تاکید بر "مهم، پیچیده و سنگین" خواندن وظایف محوله وزارت ارشاد آغاز کرد و گفت: بدون تردید حوزه عمل این وزارتخانه، مهمترین، پیچیده‌ترین و سنگین‌ترین مسئولیت در بین همه وزارتخانه‌هاست و اگر بخواهم در یک جمله ماموریت وزارت ارشاد را بیان کنم، باید بگویم که ماموریت آن، عین ماموریت انقلاب اسلامی و روح حاکم بر ماموریت جمهوری اسلامی است چرا که اصلاً وظیفه اصلی انقلاب جمهوری اسلامی، کار فرهنگی است.

وی افزود: ما 21 وزارتخانه داریم اما تنها وزارتخانه‌ای که تمام ماموریتش مرتبط با انسان و روح انسانی است، وزارت ارشاد است. بسیاری از وزارتخانه‌ها کارشان تامین و تدارک سخت‌افزار لازم برای یک زندگی متعالی و شاداب است اما وزارت ارشاد همه کارش نرم‌افزار و فرهنگی است.

رئیس جمهوری گفت: وزارت ارشاد مهمترین وزارتخانه‌ است؛ چون ماموریت اصلی انقلاب، کار فرهنگی است و اگر آن را برداریم، دیگر نظاممان تفاوتی با بقیه نخواهد داشت. سخت ترین است؛ چون با خود انسان‌ها و اندیشه و روح و روان متفکرین، سر و کار دارد. پیچیده‌ترین است؛ چون تعریف مرزهای بسیار پیچیده و ظریف ،مشکل است البته نشدنی نیست.

رئیس دولت دهم با تاکید بر همیاری همه دستگاه‌های اجرایی با وزارت ارشاد، اضافه کرد: مردم ممکن است بتوانند با محدودیت‌های اقتصادی زندگی‌ کنند، در یک خانه 60 متری هم می‌شود زندگی کرد اما انسان نمی‌تواند بدون فرهنگ و اندیشه زندگی کند.

احمدی نژاد، وزارت ارشاد را در "خط مقدم خدمت به اندیشه و روح و هنر" دانست و گفت: وزارت ارشاد مهمترین وزارتخانه‌ای است که به تنهایی می‌تواند فضای عمومی جامعه را به درستی مدیریت کند و اگر موفق باشد، همه موفقیم و اگر ناموفق باشد، همه ناموفقیم.

وی در ادامه محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق ارشاد را "دوست 30 و چندساله" خود خواند و خطاب به سید محمد حسینی و همکاران جدیدش در این وزارتخانه، گفت: اگر می‌خواهید در عرصه هنر خدمت کنید، باید خودتان را به لحاظ روحی و فکری در طراز فرهنگی ملت ایران قرار دهید. کسانی که می‌خواهند در خط مقدم فرهنگ کار کنند، باید خودشان پیشتاز و در حال حرکت باشند.

رئیس جمهوری ادامه داد: نکته دیگر اینکه صیانت از فرهنگ و ترویج فرهنگ نیازمند روش‌های فرهنگی است و این نکته در کار شما کلیدی است؛ کار فرهنگی زیباترین کار است و بهترین کار، بسترسازی برای شکوفایی عناصر فرهنگی است و این کار باید به بهترین شکل انجام شود. صیانت از فرهنگ جز با روش‌های فرهنگی و استفاده از قالب‌های زیبا و زیباشناسانه که با فطرت انسانی مطابق است، غیر ممکن است.

احمدی‌نژاد افزود: نکته سوم شناسایی فرهنگ و هنر ایران زمین است. با تقریب نزدیک به قطع می‌توان گفت که بسیاری از اهالی فرهنگ و اندیشه و هنر با ذخائر عظیم فرهنگی این سرزمین آشنا نیستند چه برسد به مردم عادی! اگر شما بتوانید آئینه‌ای به دست بگیرید و ویژگی‌های فرهنگی را برای نسل‌های متوالی منعکس کنید، بزرگترین کار فرهنگی را انجام داده‌اید.

وی با بیان اینکه "فرهنگ ایران زمین متنوع‌ترین فرهنگ جهان است" و ذکر مثالی در توضیح بیشتر سخنانش، اضافه کرد: یادم می‌آید زمانی واحدی بود که کارش شناخت و معرفی و تثبیت خرده‌فرهنگ‌ها بود. ما می‌خواهیم در مقابل هجمه‌ بی‌امان فرهنگ تخریب‌گر مهاجم بایستیم؛ اینجا عرصه‌ای نیست که با قوای نظامی و فیزیکی وارد آن شویم .باید داشته‌های فرهنگی‌مان را جاری کنیم.

رئیس جمهوری همچنین "صیانت از نشانه‌های فرهنگ ملی از جمله زبان ملی" را از جمله وظایف وزارت ارشاد برشمرد و گفت: صحنه اصلی مواجهه ما با دنیای استیلاگر، صحنه فرهنگی است و این دعواهای سیاسی و بگو مگوها، فرع بر مواجهه فرهنگی است. تنها داشته ملت ایران برای عرضه به بشریت، عبارت است از فرهنگ و هنر این سرزمین و ما باید خودمان را برای حضور در عرصه‌های جهانی آماده کنیم.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: زمانی غلبه در جهان با نظام سلطه بود وآنها یکی دو نشانه را بزرگ می‌کردند تا به خیال خودشان به هنرمندان ما خط بدهند حال آنکه آنها که باید به دنیا خط بدهند، اهالی فرهنگ و هنر ایران زمین‌اند و در هیچ عرصه‌ای فرهنگ و هنر دنیا نباید خالی از هنرمندان ما باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه "در عرصه فرهنگ به شدت باید از کارهای سلیقه‌ای پرهیز کرد" گفت: می‌خواهم حرف ته دلم را بزنم؛ دوستان ما در وزارت ارشاد باید 150 کیلومتر در ساعت در مسیر تعالی فرهنگ بدوند تا فضایی برای اهالی فرهنگ باز شود و آنها هم به دنبال اینها بدوند در غیر اینصورت اگر سرعت دوستان ارشاد کند باشد، نباید انتظار داشته باشیم کسی به این مسیر بیاید. معیارهای اندازه‌گیری و ارزیابی و تشویق و حمایت‌ها هم بعد از اینکه شما حرکت کردید، معنا و مفهوم می‌یابد.

رئیس جمهور تاکید کرد: شاید لازم باشد یک طرح مشارکت عمومی چه در اظهار نظر و چه در تصمیم‌گیری تهیه و اجرا شود. به هر حال باید فرصت‌هایی قرار دهیم تا هر کس فکر کند و نظر بدهد و آن را بیان کند. نباید بنشینیم اینجا و هنرمندانمان حسرت فلان مرکز سینمایی دنیا را بخورند. یعنی ما ظرفیت نداریم 40، 50 و 80 فیلم طراز اول تهیه کنیم؟ اگر تجهیزات نداریم باید فراهم کنیم ،اگر در تکنیک ضعف داریم باید آموزش دهیم اما قطعاً کسی در این سرزمین یافت نمی‌شود که بگوید ما در محتوا ضعف داریم.

احمدی نژاد خطاب به حسینی و تیمش در پست جدید، گفت: باید طوری مدیریت کنید که قاطبه هنرمندان و اهالی اندیشه و نویسندگان و دلسوزان فرهنگ، جای خودشان را به درستی پیدا کنند و وظیفه شان را انجام دهند.

رئیس جمهوری در پایان ضمن تاکید مجدد بر حمایت همه‌جانبه دولت از وزارت ارشاد، به نامه‌های‌ تعدادی از کارکنان این وزارتخانه که پس از چندین سال همچنان به صورت قراردادی مشغول به خدمت‌اند و او به هنگام ورود به سالن مراسم آنها را دریافت کرده، اشاره کرد و گفت: به آقای حسینی توصیه می‌کنم قبل از اینکه وارد کارهای بیرونی شود، با این کارمندان بنشیند و موانع‌ اداری کارشان را برطرف کند چرا که کسی که کار فرهنگی می‌کند، باید به کارش دلگرم باشد.

وی در ادامه با اهدای لوح سپاسی از تلاش‌های محمدحسین صفارهرندی قدردانی کرد.