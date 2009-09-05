دیدار نماینده ویژه آمریکا با مقامهای کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فرستاده ویژه "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به کره امروز در سئول با مقامهای کره جنوبی دیدار کرد. بر اساس این گزارش موضع اصلی گفتگوهای "بوس ورث" با مقامهای سئول تحولات اخیر در برنامه هسته ای کره شمالی بوده است.

در یان دیدار "وی سونگ لاک" مذاکره کننده ارشد کره جنوبی در پرونده هسته ای پیونگ یانگ به ارزیابی اقدامات اخیر کره شمالی در زمینه هسته ای پرداخته و از آمریکا خواست تحریمهای بیشتری را برای بازگرداندن این کشور به میز مذاکره در نظر بگیرد.

این در حالی است که دولت سئول روز پنجشنبه با ارسال نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت با ابراز نگرانی از تلاشهای پیونگ یانگ در جهت ساخت بمب اتمی، خواستار برخورد جدی سازمان ملل با آن شده بود.

در همین حال نمایندگان کره جنوبی و آمریکا در سخنان امروز خود بر همکاری دو کشور در راستای عاری سازی منطقه از سلاح هسته ای و اتخاذ موضع مشترک در مذاکرات شش جانبه کره شمالی تاکید کردند.

بوس ورث در سفر امروز خود به سئول همچنین با "هیون این تائک" وزیر اتحاد دو کره دیدار کرده و از تلاشهای کره جنوبی برای عادی سازی روابط با کره شمالی و نزدیک ساختن دو ملت به یکدیگر قدردانی کرد.