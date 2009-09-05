مخالفان دولتهای همسایه درعراق جایی ندارند/به دخالت خارجی پایان می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "نون"، نوری المالکی عصر امروز پس از زیارت حرم سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع) در کربلای معلی، تاکید کرد : عراق مصمم است به دخالت بیگانگان در امور داخلی خود پایان دهد.



مالکی گفت : مخالفان کشورهای همسایه هیچ دفتری برای فعالیت در خاک عراق ندارند.



نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد : ما تنش آفرینی با کشورهای همسایه را احتمال نمی دهیم و از کشورهای همسایه می خواهیم فرصت فعالیت برای مخالفانشان را فراهم کنند تا نیازی به باز کردن دفتر در کشورهای دیگر نداشته باشند.

نوری المالکی در حال اقامه نماز در حرم مطهر امام حسین(ع)

وی گفت : تجربه عراق، بهترین دلیل بر آن است، در عراق، احزاب زیادی که مخالف دولت هستند، فعال و دارای دفتر هستند و با آزادی کامل در داخل کشور فعالیت می کنند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد : ما امروز مصمم هستیم به دخالت دیگران در امور داخلی کشورمان پایان دهیم، عراق نمی خواهد با مواضع ستیزه جویانه و خصمانه با کشورهای همسایه مقابله کند، زیرا عراق کشوری صلح دوست است، هر چند این کشورها در برابر قاتلان و متجاوزانی که در خاک آنها هستند، مسامحه می کنند.