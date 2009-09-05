سانسور و لیبرالیسم دو اتهام همیشگی وزیر ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه وزرای ارشاد دولت نهم و دهم بعد از ظهر امروز با حضور رئیس جمهوری و جمعی از مشاوران فرهنگیاش در سالن سینمای این وزارتخانه برگزار شد.
نخستنی سخنران این مراسم که با تاخیری یکساعته آغاز شد، محمدحسین صفارهرندی بود که در ابتدا از دوستی 28 سالهاش با سیدمحمد حسینی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که راه پیش رویش را "با صلابت و توجه به همه ظرایف امور فرهنگی پیش ببرد و قافله فرهنگ و هنر را در پایان دولت دهم، بیش از یک گام به پیش" سوق دهد.
وی افزود: دورهای که در حال درنوردیدن آن هستیم، دورهای نورانی است که از آن با شاخص اصولگرایی یاد میشود و از اوایل دهه 80 در میان خواص نیروهای اجرایی و تدریجاً در میان عامه مردم، نُضج گرفت و حاصل مبارک آن رویکرد گسترده مردم به خدمتگذارانشان بود که بعد از انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم، شاهد اعتماد به دولت نهم بودیم که برآمده از همین گرایش (اصولگرایی) بود.
صفار هرندی با برشمردن شاخصهای این دوره، افزود: انتخاب رجوع و بازگشت به ارزشهای انقلاب اسلامی از جمله شاخصهای این دوره است؛ از آثار جریان اصولگرایی این بود که بخشی از مردم که تدریجاً داشتند اعتماد خودشان را از رهگذر غفلتهای زمامداران قبلی نسبت به ارزشهای واقعی انقلاب، از دست میدادند، دوباره امیدوار شدند.
60 سفر استانی رکوردی دستنیافتنی برای این مملکت است
وزیر سابق ارشاد اضافه کرد: نکته دوم بازسازی اعتماد مردم به خدمتگذاران بود؛ همان چیزی که همیشه از آن رنج میبریم؛ وقتی که مردم بخواهند از حاکمان اسم ببرند، از ضمیر اشاره دور از آنها یاد میکنند اما وقتی مردم حاکمان را در حلقه خود یافتند، دیدند که رابطه مردم با حکومتگران دارد تسهیل میشود و آن چیزی که باعث این کار شد، رنجی بود که مسئولان و به خصوص رئیس جمهوری بر خود هموار میکرد و از جمله آن 60 سفر استانی بود که رکوردی دستنیافتنی برای آینده این مملکت است.
وی تاکید کرد: کمترین نفع سفرهای استانی دیده شدن مردمی بود که تا پیش از این نادیده گرفته شده بودند. باید بپذیریم کسانی که در خدمتگذاری سابق جا مانده بودند، حق داشتند به صورت مضاعف مورد توجه قرار گیرند و این در جهت برقراری توازن بود که البته هنوز به آن نرسیدهایم.
کارنامه چهارساله صفارهرندی به روایت خودش
وزیر ارشاد در دولت نهم سپس به بخشی از کارنامه خود در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: با اینکه نگاه ما نگاهی عدالتخواهانه بود، حاصل جمع عملکرد چنان بود که ما برای مرکز نشینان نه تنها تنگنایی قرار ندادیم، بلکه شاهد پرکاری اهالی فرهنگ و هنر بودیم به طوری که سال 87 را سال شکوفایی موسیقی نامیدند. درباره تئاتر میزان اقبال و حضور مردم نسبت به چهار سال قبل سه برابر شد. درباره کتاب ما از 42 هزار عنوان کتاب در سال 84 به 56 هزار عنوان کتاب در سال 87 رسیدیم.
صفارهرندی ادامه داد: در سینما برای اولین بار سالنهایی که 30 -40 سال از عمر آنها گذشته بود، مرمت شد. نزدیک به 100 سالن سینما بازسازی و 120 سالن نوسازی شد؛ کارهایی که کسی و یا لااقل بدخواهان توقع آن را نداشتند. در این دوره بود که بنای جشنواره شعر فجر برای اولین بار نهاده شد و اهالی شعر هم احساس کردند که جایی میان دیگر اهالی فرهنگ دارند.
وزیر قبلی ارشاد خطاب به وزیر جدید، گفت: پایداری بر اصول و مبانی موجب خلوت شدن عرصه فرهنگ و هنر نخواهد شد بلکه موجب رونق میشود؛ درست است که ما بودجه قرآنی را 25 برابر کردیم، درست است که بودجه مساجد را نزدیک به 20 برابر کردیم و تعداد گروههای قرآنی از 4 - 5 گروه به 700 گروه رسید، اما همه اینها موجب نشد ما به دیگر عرصهها نرسیم.
وی افزود: نتیجه رویکرد اصولگرایانه ما بر هنر متعهد این بود که ذوقهای فراوانی به این عرصه آمدند؛ کسانی که سالها بود دیگر تئاتری اجرا نکرده بودند، آمدند و در این دوره اثرشان ره به روی صحنه بردند، فیلمسازان مشهوری که سالها بود فیلم نساخته بودند، به دلیل امیدی که یافتند، آمدند و فیلم ساختند.
صفارهرندی با دفاع مجدد از مواضع خود، گفت: معلوم است ما با فرهنگ لیبرالی زاویه داریم؛ طبیعی است که بعضیها مقاومت میکنند اما نمیشود مطابق میل اشخاص حرکت کرد؛ زمانی من به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم احضار شدم و به من میگفتند که "شما نسبت به ناشران سختگیری میکنید و از این حرفها" من گفتم گیرم که من حرف شما را پذیرفتم اما آن وقت چه جوابی برای سوال یک هفته پیش شما که من را متهم میکردید که نسبت به ارزشهای اصولی بی تفاوتم، داشته باشم؟
وزیر سابق خطاب به وزیر جدید: شما همیشه میان دو لبه قیچی سانسور و لیبرالیسم تحت فشار هستید
وزیر سابق ارشاد خطاب به حسینی گفت: آقای حسینی! شما در میان دو سائقه به سمت دو مسیر قرار دارید؛ یک سائقه که شما را به سمتی سوق میدهد که همه چیز را تعطیل کنید و سائقه دیگر که شما را به سمتی میبرد که همه چیز را به حال خودش رها کنید، یا لیبرایسم اتهام شما خواهد بود یا برخورد سختگیرانه و سانسور. شما میان این دو لبه قیچی تحت فشار هستید. بدترین حالت این است که شما از یک نقطه دو پیام دریافت کنید؛ همان موردی که درباره کمیسیون فرهنگی مجلس گفتم.
وی در پایان گفت: اگر بنا باشد این حرفها را مبنا قرار دهید یک روز باید لیبرال باشید و روز دیگر باید همه چیز را تعطیل کنید اما من خوشحالم که در دوره چهار سالهام، چشمان مردم به جمال گوشههایی از فرهنگ و هنر دینی باز شد.
امیدواری حسینی به حل مشکلات عرصه فرهنگ و هنر
در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی کوتاه با اشاره به کلید خوردن مراسمهای تودیع و معارفه وزیران دولت دهم با این وزارتخانه، آن را نشانه اهتمام جدی رئیس جمهوری به عرصه فرهنگ و هنر برشمرد و ابراز امیدواری کرد که مشکلات این عرصه را با کمک همکاران جدیدش در وزارت ارشاد برطرف کند.
در این مراسم مهدی مصطفوی، مجتبی هاشمی ثمره و جمعی از معاونان و مدیران کل وزارت ارشاد نیز حضور داشتند.
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