تبادل فرهنگي يكي از مهم ترين چهره هاي صنعت توليد است



به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام دكتر مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي ، در اين مراسم طي سخناني پيوند صنعت با فرهنگ و هنر را بسيار ضروري عنوان كرد و گفت : همانطور كه در بخش فرهنگي ما به صنعت نياز داريم ، صنعت هم نيازمند به هنر است و پيوند ما پيوندي بر اساس احتياج مالي صرف نيست و در اين پيوند نفع طرفين نهفته است .

وي خشك نبودن محصولات صنعتي را امري ضروري عنوان كرد و گفت : تبادل فرهنگي يكي از مهمترين وجوه صنعت توليد است كه در كشور ما در حال شكل گيري است ولي متأسفانه شكل و نماي جامع اين قضيه به دليل مشكلاتي كه بخش هاي مختلف مربوطه با يكديگر دارند كامل نشده و مشكل فرابخشي هم پيدا كرده است .

دكتر خاموشي سوق پيدا كردن به سمت توليد كالاهاي مصرفي خوب را در گرو تعامل ، ارتباط و سرويس دهي حوزه هنري و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دانست و گفت : شما براي تنوع محصولات خود سراغ اين وادي مي آييد و ما هم براي عرصه محصولات توليد شده خودمان به اين وادي سوق پيدا مي كنيم . شما براي بازار بهتر كالاي ايراني در خارج به سمت هنر بياييد و ما هم براي تجارت در عرصه فرهنگي به جانب شما روي مي آوريم زيرا هنرمند نه تاجر خوبي است و نه فروشنده خوب.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي در ادامه به انتقاد از وزارت بازرگاني ، به خاطر وارد نشدن در اين عرصه پرداخت و گفت : ما بايد وزارت بازرگاني را وارد اين عرصه كنيم .

دكتر خاموشي در پايان از فيلمسازان سينماي ايران به خاطر به كار نگرفتن آثار رمان نويسان ايراني در ساختن فيلم هايشان انتقاد كرد و از عدم تناسب و تعامل ميان هنرهاي ايراني به عنوان عاملي كه هنر ايران را بر زمين مي نشاند ياد كرد .

حسن بنيانيان رئيس حوزه هنري نيز در سخناني به بيان تأثير توسعه مادي و اقتصادي بر توسعه معنوي پرداخت و تحقق اين امر را مستلزم مطالعه ، تحقيق و پژوهش عنوان كرد ، سپس به نوآوري در عرصه هنر از طريق ارتباط با دستگاه هايي كه خارج از مقوله هنر كار مي كنند اشاره و خاطر نشان كرد : ايجاد ارتباط ميان صنعت و هنر مي تواند بخش هاي مختلفي را كه داريم به هم پيوند دهد ، به طوري كه مي توان با هنر صنعتي حركت بلند مدتي را استمرار بخشيد .

بنياينيان در ادمه به توليد آثار هنري از طريق همكاري حوزه هنري با بخش صنعت ، با تكيه بر منابع ديني و مذهبي اشاره كرد و گفت : اين تجربه ها مي توانند در توسعه هنري كشور هم مؤثرواقع شوند.

وي افزود : ما بايد بتوانيم مزيت هاي تولد 1400 ساله اسلام در تمدن ايراني، در توليد محصولات فرهنگي استفاده كنيم كه عملي كردن اين امر جز با پيوند فضاي هنر و صنعت مدرن اتفاق نمي افتد

ويسه ، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين مراسم، بر ضرورت توليد كالاهاي فرهنگي ، با همكاري بخش صنعت تأكيد كرد و گفت : بخش صنعت ايده طرح و بازار را مي شناسد و توليد محصولاتي تحت عنوان كالاهاي فرهنگي و عرضه آنها در گستره بازارهاي قابل نفوذ در داخل و خارج از كشور را، در دستور كار خود كار خواهد داد .

وي تصريح كرد : بايد برنامه هايي كه در نيروي كار انگيزه ايجاد كرده و اثرات مثبتي در تلطيف كردن نيروي كار و بهره وري دارند ، انجام دهيم .

