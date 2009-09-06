  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۶

در سیستان و بلوچستان؛

اهدای خون در ماه رمضان کاهش یافته است

اهدای خون در ماه رمضان کاهش یافته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان از کاهش قابل توجه اهدای خون در ماه مبارک رمضان توسط مردم در این استان خبر داد.

اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان تنها 70 تا 80 واحد خون جمع آوری می شود در حالیکه روزانه باید بیش از 250 واحد خون جمع آوری شود.

رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان افزود: بر همین اساس ذخیره فرآورده های خونی این سازمان کاهش قابل توجهی یافته است.

وی بیان کرد: با توجه به وجود هزار و 900 بیمار تالاسمی، کلیوی و سرطانی در استان سیستان و بلوچستان از مردم استان درخواست داریم هرچه سریعتر به پایگاه های انتقال خون مراجعه و این سازمان را در کمک به نیازمندان یاری کنند.

کد مطلب 942228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها