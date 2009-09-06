اهدای خون در ماه رمضان کاهش یافته است

اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان تنها 70 تا 80 واحد خون جمع آوری می شود در حالیکه روزانه باید بیش از 250 واحد خون جمع آوری شود.

رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان افزود: بر همین اساس ذخیره فرآورده های خونی این سازمان کاهش قابل توجهی یافته است.

وی بیان کرد: با توجه به وجود هزار و 900 بیمار تالاسمی، کلیوی و سرطانی در استان سیستان و بلوچستان از مردم استان درخواست داریم هرچه سریعتر به پایگاه های انتقال خون مراجعه و این سازمان را در کمک به نیازمندان یاری کنند.