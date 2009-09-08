شش هزار واحد صنفی در قزوین بازرسی شد

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تعداد شش هزار و ۵۴۹ واحد صنفی در مرداد ماه سال جاری توسط بازرسان سازمان بازرگانی در سطح استان قزوین مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد ۸۷۹ پرونده تخلفات واحد صنفی تشکیل و تعداد ۴۹۷ پرونده در هیئت بدوی مورد بررسی قرار گرفت.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان قزوین عنوان داشت: عمده کالاهای مورد تخلف شیر یارانه‌ای، مصالح ساختمانی، فرآورده‌های نفتی، میوه و تره ‌بار، قند و شکر بوده و گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم ‌فروشی و تقلب از عمده تخلفات صورت گرفته است.

وی گفت: طرح نظارتی ویژه‌ فصل تابستان به منظور نظارت ویژه بر کالاها و خدمات مورد تقاضای مردم در این ایام توسط بازرسان سازمان در سطح استان در حال اجراست که تعداد بازرسی به عمل آمده از واحدهای صنعتی ۱۸۴ مورد، انبارها ۱۱ مورد، سردخانه‌ها هشت مورد، واحدهای وارد کننده ۱۹ مورد و واحدهای خدماتی یک‌ هزار و ۸۴۵ مورد بوده است.

کبیری تصریح کرد: از این تعداد یک واحد صنعتی و ۱۹۴ واحد خدماتی متخلف شناسایی و پرونده آنها به مراجع ذیصلاح ارسال و منجر به صدور حکم محکومیت نقدی به ارزش ۵۲ میلیون و 125 هزار و 925 ریال شد.

علی اکبر کبیری تصریح کرد: مردم می ‌توانند شکایات خود را به صورت حضوری و یا با شماره تماس 124 با این معاونت در میان بگذارند و ‌بازرسان در کمتر از ۳۰ دقیقه به واحد مورد شکایت مردم مراجعه و موارد را مورد بررسی قرار می دهند.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان قزوین خاطرنشان کرد: وظیفه ما نظارت بر نحوه عملکرد بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی در استان قزوین است ولی در این ایام اولویت نظارت بر واحدهایی است که عرضه کننده کالاهایی هستند که بیشتر مورد نیاز مردم است.