تنها 370 نفر ایلامی از طریق بنگاه های زودبازده شاغل شده اند

خشاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام در در بخش بنگاه های زودبازده اقتصادی بدترین عملکرد در کشور را داشته و براساس آخرین آمار بنگاه های زودبازده در این استان تنها باعث اشتغالزایی 370 نفر در استان شده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که مسئولان مربوطه رقم اشتغالزایی از طریق بنگاه های زودبازده در استان ایلام را پنج هزار نفر عنوان می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه برای طرح بنگاه های زودبازده در استان ایلام بیش از 230 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: این در حالیست که بیشتر این واحدها تعطیل و نیمه فعال شده اند و صاحبان این بنگاه ها توانایی پرداخت تسهیلات بانکی را ندارند.

پولادی عنوان کرد: تاکنون هیچ طرحی به عنوان طرح جامع اشتغال استان ایلام تعریف نشده است.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر بیکاری بزرگترین مشکل استان ایلام محسوب می شود، یادآور شد: شغلهای پایدار در استان ایلام وجود ندارد و اکثر مردم مشغول به دامداری، کشاورزی و ... هستند.

نماینده مردم ایلام در مجلس عدم سرمایه گذاری در استان ایلام را از دیگر مشکلات بزرگ استان عنوان کرد.