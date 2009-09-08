میزان تردد زوار عتبات از مرز مهران 10 درصد افزایش یافت

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 870 هزار نفر زائر از مرز بین المللی مهران تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: بیشتر این زائرین ایرانی هستند که از طریق مرز مهران وارد عتبات عالیات کشور عراق می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان تعداد تردد زائرین به نصف کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: بعد از ایام ماه مبارک تردد زوار به همان روال همیشگی بازمی گردد.

حیاتی عنوان کرد: هم اکنون ترانزیت سوخت، ترانزیت کالا، تردد زوار و ..در مرز بین المللی مهران انجام می شود.

این مسئول یادآور شد: مرز مهران به دلیل امن بودن مورد استقبال زوار قرار می گیرد و سال گذشته دو میلیون نفر از این مرز تردد داشته اند.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.