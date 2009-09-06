غلامعباس فاضلی در ارزیابی مخاطبان مجموعه‌های ماه رمضان به خبرنگار مهر گفت: مسلماً مرکز تحقیقات و نظرسنجی صدا و سیما باید تعداد مخاطبان را ارزیابی کند، اما به نظر می‌رسد مخاطبان مجموعه‌های رمضان امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است و دیگر مردم رغبتی برای دیدن مجموعه‌ها همچون سال‌های گذشته ندارند.

وی در ادامه افزود: در مجموعه‌های "نردبام آسمان"، "عبور از پائیز" و "پنجمین خورشید" سه مسئله کلی دیده می‌شود. اول اینکه نقد گزنده مسائل اجتماعی در این مجموعه‌ها کم رنگ است، در حالی که در مجموعه‌های رمضان سال‌های گذشته این مسئله به خوبی آشکار بود و انتقاد از مسائل اجتماعی وجود داشت. در واقع مجموعه‌های امسال به ابعاد مسائل اجتماعی جامعه امروز توجهی نکرده‌اند.

نمایی از مجموعه "نردبام آسمان"

این منتقد گفت: دومین مسئله مربوط به مفاهیم و مسائل اخلاقی است که نسبت به سال‌های گذشته مفاهیم اخلاقی در مجموعه‌ها ساده‌تر و دم دستی مطرح شده است. در مجموعه‌های "میوه ممنوعه" و "او یک فرشته بود" شاهد بودیم مسائل اخلاقی خیلی جدی مطرح و تعاریف جامعه نسبت به مسائل اخلاقی به چالش کشیده می‌‌شد.

فاضلی با اشاره به مجموعه "نردبام آسمان" گفت: در مجموعه "نردبام آسمان" مسائل اخلاقی و اجتماعی به چالش کشیده نشده است. در مجموعه‌های "پنجمین خورشید" و "عبور از پائیز" شاهد تحلیلی ساده از شرایط جامعه هستیم و نقد صریح اجتماعی هم در مجموعه‌ها قابل لمس نیست، در حالی که سال گذشته در مجموعه‌ اجتماعی "روز حسرت" و مجموعه طنز "بزنگاه" این گزندگی قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته مخاطبان با دیدن مجموعه‌ها در ماه رمضان رو به روی آینه قرار می‌گرفتند و از خود سئوال می‌پرسیدند و تعاریف اخلاقی در جامعه امروز مورد داوری قرار می‌گرفت. ضعف در تکنیک سومین مسئله‌ای است که در هر سه مجموعه‌ ماه رمضان امسال مشترک است. ساختار مجموعه‌ها نسبت به سال‌های گذشته افت داشته است، در حالی که استانداردها در مجموعه‌های ماه رمضان گذشته بالاتر بود.