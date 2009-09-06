نمایش "خشکسالی و دروغ" محمد یعقوبی نیز ساعت 20:30 در سالن چهارسو اجرا میشود. این نمایش به داستان زندگی یک وکیل دادگستری میپردازد و علی سرابی، مهدی پاکدل، رویا دعوتی و آیدا کیخایی در آن بازی میکنند. نمایش "مرثیهای برای یک سبک وزن" ایوب آقاخانی هم ساعت 20:15 در سالن سایه اجرا میشود و هدایت هاشمی، افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی بازیگران آن هستند.
صحنهای از نمایش "قولنج"
در تالار قشقایی نمایش "مهر هفتم" سعید شاپوری اجرا میشود که برگرفته از فیلم اینگمار برگمان است. نمایش روایتگر زندگی شوالیهای است که در بازگشت از جنگ با مرگ مواجه میشود. فرزین صابونی، شبنم مقدمی، رویا میرعلمی،علیرضا محمدی، بهنام تشکر، آذر خوارزمی، احمد لشینی و الهام جعفرنژاد بازیگران این نمایش هستند که ساعت 20:30 اجرا میشود.
در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر نمایش "مجلس برادرکشی" به کارگردانی سیروس همتی به صحنه میرود. این نمایش با بازی مجید رحمتی، ساقی عقیلی، شیرین امامی، مرجان صادقی، فاطمه حیدریفر، محمد بخشیزاده، سیروس همتی و محسن میرزاعلی ساعت 20:45 اجرا میشود.
تالار مولوی نیز میزبان سه نمایش در سالنهای اصلی و کوچک است. "بوبوک" نوشته و کار بنفشه اعرابی از ساعت 18 در سالن اصلی به صحنه میرود و به زندگی پس از مرگ چند انسان میپردازد. بهرام سرورینژاد، علی برجی، طوفان مهردادیان، پریسا محمدی، محمد طیبطاهر، امیر محرآبی، فرزین نوبرانی و اکبر فتاحزاده در "بوبوک" بازی میکنند.
نمایش "پرواز از فراز تیر چراغ برق" محمدرضا اجاقی ساعت 20:30 در سالن اصلی مولوی اجرا میشود. این نمایش داستان جوانی است که برای به دست آوردن دختر مورد علاقهاش از تیر چراغ برق بالا میرود. مجید علمبیگی، آرش میراحمدی، سیدمحمد باباحیدری، مدیا ذاکری، فرامرز قلیچخانی، سمیه آباده و مریم عسگری در نمایش به ایفای نقش میپردازند.
"در این شهر فرشتهای وجود ندارد" نوشته شهرام احمدزاده به کارگردانی بیتا خارستانی ساعت 19:15 در سالن کوچک مولوی به صحنه میرود. این نمایش با بازی غزاله جزایری، عباس جمالی، آرمین ریاضیفر، فاطمه سرلک، هوتن شکیبا، مهرآفرین محمدبیگی و حمید ملاحسینی روایتگر یک خانواده سنتی ایرانی و اتفاقاتی است که برای دختر خانواده رخ میدهد.
تماشاخانه ایرانشهر این هفته میزبان نمایش "زال و رودابه" نادر رجبپور است که با تلفیقی از موسیقی و حرکت در سالن شماره یک اجرا میشود. نمایش "قولنج" حسین بابایی با حضور سعدی افشار هفته جاری ساعت 20:30 به اجراهای خود در تماشاخانه سنگلج ادامه میدهد. این نمایش اثری روحوضی است که در فضایی کمدی به اتفاقاتی حول کاراکتر سیاه میپردازد.
تماشاخانه مهر حوزه هنری نیز میزبان نمایش "ترانه آب" احسان جانمی است که ساعت 17 اجرا میشود. این نمایش با بازی امین زارع، الهام رضایی، رادنوش مقدم و محسن احمدی روایتگر جوانی است که به خانه پدری بازمیگردد و قصد پایان دادن به زندگی خود را دارد.
تالار هنر همچون هفته گذشته میزبان نمایش "زندگی کوتاه است" مهدی مهدیآبادی خواهد بود. این نمایش روایتگر زندگی یک آدم برفی است که در کنار مترسک با هم بخشش و دوستی را تجربه میکنند. مونا بیگی، مجتبی گوهرخای، بهاره میرزاپور و مرتضی احمدی بازیگران "زندگی بسیار کوتاه است" هستند که هر روز جز شنبهها ساعت 18:30 اجرا خواهد شد.
خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر میزبان نمایش "منتشا" مجید رحمتی است. این نمایش که از آثار اجرا شده در بخش صحنهای چهاردهمین جشنواره نمایشهای آئینی سنتی است، ساعت 18:30 به صحنه خواهد رفت. تالار تجربه فرهنگسرای بهمن ساعت 18:30 با میزبانی نمایش "بیات بیژن" مهدی فرجامی برگرفته از قصه بیژن و منیژه به کار خود ادامه میدهد.
خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد نیز ساعت 16:30 میزبان نمایش "من، مکبث، تو" فرزین ریحانی است. این نمایش 20 دقیقهای مبتنی بر حرکت و موسیقی اجرا میشود. نمایش "ماه در مرداب" هم نوشته فارس باقری و کارگردانی محمد کورشنیا این روزها ساعت 18 در تالار محراب اداره کل ارشاد استان تهران روی صحنه است.
فرهنگسرای نیاوران میزبان نمایش "جادوگر شهر رنگینکمان" ویژه گروه سنی کودک و نوجوان است که ساعت 19 در سالن گوشه روی صحنه میرود. در این نمایش به نویسندگی محمود اکبرشاهی و مجید شکری و کارگردانی اکبرشاهی بازیگرانی چون مجید شکری، رضا غفارنژاد مولایی، نیما جوان و سعید حاجیحیدری نقشآفرینی میکنند.
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