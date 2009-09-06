نخستین مرکز مشاوره همسریابی در خوزستان تاسیس شد

حجت الاسلام رضا کلاه کج در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز ضرورت راه اندازی این مرکز را آسیب شناسی برای رفع مشکل گرایش جوانان به سوی ازدواج اینترنتی عنوان کرد.

وی با هشدار به خانواده ها در راستای علاقه برخی جوانان به ازدواج اینترنتی افزود: ازدواج خشت بنای خانواده است و خانواده به عنوان مهم ترین و پایدارترین نهاد تربیتی در جامعه به شمار می رود.



کلاه کج با اشاره به اینکه امروزه برخی از جوانان ترجیح می دهند امور روزمره و گاهی ضروری زندگی خود از جمله ازدواج و تجارت را از طریق اینترنت پیگیری کنند، تصریح کرد: با نگاهی کوتاه به فضای سایت ها متوجه می شویم که اینترنتی شدن روابط اجتماعی در جامعه امروز به شکل ناباورانه ای بیان کننده این واقعیت است که دوستی ها در دنیای مجازی به شکل نگران کننده ای در حال تبدیل به فرهنگی پذیرفته شده است.

مدیر سازمان ملی جوانان خوزستان با بیان این که اتکا به اینترنت و فضای مجازی ممکن است در نگاه نخست، آسان ترین راه همسریابی تلقی شود، اظهارداشت: واقعیت آن است که فضای نامطمئن مجازی نمی تواند ملاک دقیق و قابل اعتنایی برای یافتن یک شریک دائمی به حساب آید.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی جامعه ما، تمایل افزاینده به ازدواج اینترنتی و استفاده از سایتهای همسریابی از سوی جامعه شناسان نوعی بحران به شمار می رود، گفت: برخی از مراجعه کنندگان به دادگاه خانواده زوجهایی هستند که از طریق اینترنت ازدواج کرده اند.

کلاه کج خاطرنشان کرد: این نوع ارتباط ها زمانی می تواند به یک آشنایی سالم منجر شود که با بلوغ هیجانی هر دو فرد، نظارت موسسات ذی صلاح در این امر و استفاده از متخصصان و مشاوران در حوزه های دینی و ازدواج همراه شود.