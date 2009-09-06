موسیقی کودکان نیازمند برگزاری جشنواره است

سرپرست گروه موسیقی کودکان آشیانه با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: آثار بسیاری در حوزه موسیقی کودک در کشورمان تولید می شود که نبود ویترینی مانند یک جشنواره برای دیدن تمامی این آثار در کنار یکدیگر باعث شده تا نگاه جامعی نسبت به این حوزه وجود نداشته باشد و مشکلات این حوزه همچنان به قوت خود باقی بماند.

فریبزرستمی در ادامه افزود: معمولا در جشنواره فجر گروه های موسیقی کودکان نیز شرکت می کنند اما این حضور در بخش های جنبی است و ما نیاز داریم تا جشنواره ای در این زمینه به طور تخصصی برگزار شود تا در این ویترین بتوانیم جایگاهی را که موسیقی کودک در جامعه دارد و باید داشته باشد بهتر درک کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: برگزاری نشست های تخصصی در یک جشنواره آن هم با حضور کارشناسان، فعالان و مسئولان در کنار برگزاری کنسرت ها قطعا می تواند تاثیر بسیار مثبتی برای موسیقی کودک داشته باشد و امیدواریم که دست اندرکاران بالاخره توجه جدی به این امر نشان دهند. البته گویا قرار بوده انجمن موسیقی امسال قدم هایی در این زمینه بردارد که هنوز خبری از آن نشده است.

این پژوهشگر و آهنگساز با اشاره به گروه هایی که در حوزه موسیقی کودک فعالیت می کنند تصریح کرد: گروه های متعدی در این زمینه فعالیت می کنند که می توان به گروه آقای ناصر نظر یا گروه خانم سودابه سالم اشاره کرد که با وجود مشکلات بسیار در این زمینه همچنان فعال هستند. البته نباید این گروه ها را با نمونه های خارجی مانند ارکستر سمفونیک ارف در آلمان مقایسه کرد چرا که هم امکانات و هم فضای موسیقایی مان تفاوت بسیاری با آنها دارد. اما در مجموع می توان گفت که اینها از سطح خوبی برخوردار هستند.

رستمی در ادامه گفت: یکی از مشکلات حوزه موسیقی کودک در ایران این است که ما هنوز رشته ای برای تربیت معلم موسیقی کودک نداریم و در حال حاضر هر کسی می تواند به عنوان معلم موسیقی کودک فعالیت کند؛ متاسفانه با وجود حساسیت بسیار زیادی که مسئله آموزش و تربیت در دوره کودکی دارد هیچ توجهی به آن وجود ندارد. تا زمانی که رشته موسیقی کودک در نظام آموزش آکادمیک ما طراحی نشود ما نمی توانیم هم در بحث تولید و هم در بحث تربیت کودکان در زمینه موسیقی به جایی برسیم.

وی در مورد شیوه هایی که خودش برای تدریس استفاده می کند تصریح کرد: من با توجه پژوهش هایی که در طول 11 سال گذشته انجام داده ام روش تدریس جدیدی را بر اساس موسیقی دستگاهی کشورمان طراحی کرده ام که مبتنی بر فرهنگ موسیقایی مناطق مختلف ایران است. از آنجا که تا کنون چنین شیوه تدریسی در حوزه موسیقی کودک نداشته ایم و مدل های آموزشی ما غربی بوده اند من مجبور شده ام معلمانی را نیز که بتوانند این شیوه تدریس کنند تربیت کنم. هر چند که این اتفاق در حد محدودی انجام گرفته است اما در نوع خودش بازخورد خوبی داشته است.

این فعال عرصه موسیقی کودک همچنین افزود: کنسرتی که ماه قبل در تالار وحدت با همکاری کودکان تربیت شده در این شیوه تدریس و بازخوردهای مثبت آن نشان از موفق بودن چنین شیوه تدریسی دارد. تا دو ماه دیگر آلبوم این کنسرت با عنوان"قصه های حرکتی" منتشر می شود که بهتر می شود در مورد آن صحبت کرد؛ مسئله تربیت معلم و شیوه تدریس بخشی از مشکلات عمده موسیقی کودک در ایران را تشکیل می دهند که باید به آنها حتما توجه ویژه صورت گیرد.