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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

مهماندوست در گفتگو با مهر:

اینجا خبری از تفریح نیست / با تمام قوا تمرین می کنیم

اینجا خبری از تفریح نیست / با تمام قوا تمرین می کنیم

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: در اردوی ساری خبری از تفریح نیست و برای کسب موفقیت در مسابقات جهانی بدون از دست دادن زمان سخت تمرین خواهیم کرد.

رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تا مسابقات جهانی تنها 40 روز زمان داریم و از این مدت اندک باید نهایت استفاده را برده و با بهترین شکل ممکن تیم خود را مهیای حضور در این دوره از مسابقات کنیم.

وی در مورد مسابقات انتخابی گفت: از مبارزاتی که انجام شد راضی بودم و به نوعی آنچه مدنظر ما بود محقق شد.

سرمربی تیم ملی با اشاره به اردوی تمرینی ساری گفت: در این اردو فقط مکان تمرین تغییر پیدا کرده و برنامه طبق همان چیزی که از قبل طراحی شده بود اجرا خواهد شد، تمام تجهیزات لازم را با خود همراه داشته و با همان فشار تمرینی کار را دنبال می کنیم.

مهماندوست برای اولین بار مسابقات جهانی را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران تجربه می کند. وی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: برای من هیچ چیز تغییر پیدا نکرده، من در هر پستی با انگیره برای رسیدن به موفقیت سخت تلاش می کنم، تجربه مربیگری در المپیک، مسابقات آسیایی و رقابتهای جهانی را دارم و از این بابت هیچ تغییری در خود احساس نمی کنم.

وی در پایان گفت: من به کارم ایمان دارم و برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنم و به امید خدا به هدف خود خواهیم رسید.

کد مطلب 942320

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