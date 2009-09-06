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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جایزه پنج هزار یورویی برای دانش آموزان برگزیده نقاشی دیابت

جایزه پنج هزار یورویی برای دانش آموزان برگزیده نقاشی دیابت

مسئول آموزش خانه سلامت و دیابت از اهدای جایزه پنج هزار یورویی برای برگزیدگان مسابقه جهانی نقاشی با موضوع آشنایی کودکان با بیماری دیابت خبر داد.

دکتر حمیدرضا اسماعیلی با اشاره به برگزاری همزمان مسابقه جهانی نقاشی در ایران و چندین کشور دیگر با موضوع "نگرش کودکان به دیابت" به خبرنگار مهر گفت: بچه ها عاشق زیبایی هستد و دوست دارند نظر خودشان را به همدیگر بگویند ولی ممکن است کلمات مناسب برای این کار پیدا نکنند.

این دیابتولوژیست در عین حال افزود: نقاشی فرصتی است برای بچه ها تا با بزرگترها صحبت کنند و به آنها بگویند دنیا را چطور می بینند و دوست دارند دنیا چطور باشد. به همین منظور خانه سلامت و دیابت در مسابقه جهانی که توسط دفتر بنیاد آموزشی اکیوچک ترتیب داده شده حضور پیدا کرده است.

 ایجاد انگیزه و آموزش در کودکانی که هر روز با دیابت و عوارض آن دست و پنجه نرم می کنند از اهداف برگزاری مسابقه جهانی نقاشی دیابت است 
مسئول آموزش خانه سلامت و دیابت افزود: هدف از برگزاری این مسابقه که به مناسبت روز جهانی دیابت (23 آبان) برگزار می شود، تشویق بچه ها به آشنایی با این بیماری، عوارض آن و شیوه های کنترل آن است. همچنین ایجاد انگیزه و آموزش در کودکانی که هر روز با دیابت و عوارض آن دست و پنجه نرم می کنند از دیگر اهداف این برنامه است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروزه برخورداری از یک زندگی پر از نشاط برای کودکان مبتلا به دیابت تنها به سعی و کوشش پزشکان بستگی ندارد بلکه بزرگترین و مهمترین بخش درمان در دست والدین و مربیانی است که از هر فرصتی برای تقویت روحیه کودکان و ایجاد آمادگی در آنان برای پذیرش "مهارتهای سازگاری با دیابت" استفاده می کنند.

داشتن انگیزه کافی در درمان دیابت از مهمترین ضرورتها است. به همین منظور یکی از مهمترین اهداف و کارکردهای بازیهای کودکان دیابتی را می توان علاوه بر خلق فضای شاد و پرنشاط، ایجاد و تقویت چنین روحیه ای دانست.

مسابقه جهانی نقاشی با موضوع دیابت برای دانش آموزان گروههای سنی 5 تا 9 سال، 10 تا 13 سال و 14 تا 17 سال برگزار می شود.

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به صورت طراحی یا نقاشی ترجیحا روی کاغذ A4 و با استفاده از هر نوع رنگ آمیزی به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند.

خانواده ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای خانه سلامت و دیابت 88780470 - 88792695 تماس بگیرند.

کد مطلب 942339

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