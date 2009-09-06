جایزه پنج هزار یورویی برای دانش آموزان برگزیده نقاشی دیابت

دکتر حمیدرضا اسماعیلی با اشاره به برگزاری همزمان مسابقه جهانی نقاشی در ایران و چندین کشور دیگر با موضوع "نگرش کودکان به دیابت" به خبرنگار مهر گفت: بچه ها عاشق زیبایی هستد و دوست دارند نظر خودشان را به همدیگر بگویند ولی ممکن است کلمات مناسب برای این کار پیدا نکنند.

این دیابتولوژیست در عین حال افزود: نقاشی فرصتی است برای بچه ها تا با بزرگترها صحبت کنند و به آنها بگویند دنیا را چطور می بینند و دوست دارند دنیا چطور باشد. به همین منظور خانه سلامت و دیابت در مسابقه جهانی که توسط دفتر بنیاد آموزشی اکیوچک ترتیب داده شده حضور پیدا کرده است.

ایجاد انگیزه و آموزش در کودکانی که هر روز با دیابت و عوارض آن دست و پنجه نرم می کنند از اهداف برگزاری مسابقه جهانی نقاشی دیابت است

مسئول آموزش خانه سلامت و دیابت افزود: هدف از برگزاری این مسابقه که به مناسبت روز جهانی دیابت (23 آبان) برگزار می شود، تشویق بچه ها به آشنایی با این بیماری، عوارض آن و شیوه های کنترل آن است. همچنین ایجاد انگیزه و آموزش در کودکانی که هر روز با دیابت و عوارض آن دست و پنجه نرم می کنند از دیگر اهداف این برنامه است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروزه برخورداری از یک زندگی پر از نشاط برای کودکان مبتلا به دیابت تنها به سعی و کوشش پزشکان بستگی ندارد بلکه بزرگترین و مهمترین بخش درمان در دست والدین و مربیانی است که از هر فرصتی برای تقویت روحیه کودکان و ایجاد آمادگی در آنان برای پذیرش "مهارتهای سازگاری با دیابت" استفاده می کنند.

داشتن انگیزه کافی در درمان دیابت از مهمترین ضرورتها است. به همین منظور یکی از مهمترین اهداف و کارکردهای بازیهای کودکان دیابتی را می توان علاوه بر خلق فضای شاد و پرنشاط، ایجاد و تقویت چنین روحیه ای دانست.

مسابقه جهانی نقاشی با موضوع دیابت برای دانش آموزان گروههای سنی 5 تا 9 سال، 10 تا 13 سال و 14 تا 17 سال برگزار می شود.

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به صورت طراحی یا نقاشی ترجیحا روی کاغذ A4 و با استفاده از هر نوع رنگ آمیزی به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند.

خانواده ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای خانه سلامت و دیابت 88780470 - 88792695 تماس بگیرند.