تهیه گزارش وضعیت فعلی علوم انسانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته تحول علوم انسانی که تقریبا از یک سال گذشته در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است هم اکنون مشغول فعالیت بر روی ارائه راهکارهایی برای ارتقای علوم انسانی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر چیزی به عنوان برونداد نهایی از فعالیتهای این کمیته استخراج نشده و نمی توان درباره آن مطلبی عنوان کرد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفت: همچنین این کمیته مسئولیت دارد گزارش نهایی را درباره وضعیت فعلی علوم انسانی به مقام معظم رهبری ارائه دهد.

محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش اعلام کرده بود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع استادان دانشگاهها توجه به علوم انسانی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و قرار شد ضمن در نظر گرفتن تلاش هایی که در دانشگاهها انجام می شود به صورت مجزا نیز تصمیم گیری و ارزیابی علوم انسانی در دستور کار شورا قرار گیرد.