"آی- پاد" هم باتری خورشیدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این باتری خورشیدی که Surge نام دارد را شرکت " Novothink" تولید کرده است. این باتری شبیه به لایه های پوششی است که اغلب کابران "آی- پاد" از آن به عنوان محافظ این پخش کننده استفاده می کنند.

تفاوت این باتری با پوشش عادی در این است که این لایه محافظتی با پانلهای خورشیدی شیشه ای پوشیده شده است.

این دستگاه زمانی که زیر پرتوهای آفتاب قرار بگیرد شارژ می شود و انرژی لازم برای شرایط بارانی و ابری را نیز در خود ذخیره می کند.

این باتری قابل شارژ خورشیدی تا پایان ماه سپتامبر در چهار رنگ عرضه می شود. باتریهای Surge ویژه "آی- فن"، محصول دیگر شرکت اپل نیز از پایان سال جاری در هشت رنگ وارد بازار می شوند.