سیاست باشگاه فولاد همچنان جوانگرایی است

سیف الله دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از آنجا که بازیکنان ما بازی به بازی در لیگ برتر بهتر می شوند این امیدواری وجود دارد که در این بازی نسبت به دیدارهای گذشته بهتر ظاهر شوند و به هر سه امتیاز این دیدار برسند.

دهکردی در عین حال ابراز امیدواری کرد که بازیکنان فولاد از موقعیتهای خوبی که در جریان بازی به دست می آورند بهتر استفاده کنند.

مدیرعامل باشگاه فولاد در مورد هزینه های انجام شده برای خرید بازیکن در فصل جاری نیز گفت: امسال بودجه ما نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته اما با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم توانستیم تقریبا به همان میزان فصل گذشته خرید بازیکن داشته باشیم.

دهکردی به مقوله بازیکن سازی و توجه به تیمهای پایه نیز اشاره کرد و گفت: ما کماکان به سیاستهای خود در زمینه شناسایی و کشف استعدادهای فوتبال ادامه می دهیم و بازیکنان آینده دار می توانند این امیدواری را داشته باشند که در آینده به تیم اصلی فولاد خوزستان راه پیدا کنند.

وی افزود: ما در همین ارتباط، چند بازیکن را در فصل جاری از تیمهای جوانان و امید باشگاه و همچنین از تیم دوم خودمان یعنی فولاد نوین خوزستان به فهرست نفرات تیم بزرگسالان فولاد خوزستان اضافه کردیم.

دیدار تیمهای فولاد خوزستان و فولاد سپاهان اصفهان در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور راس ساعت 21 دوشنبه 16 شهریورماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان در اهواز برگزار خواهد شد.