محصولات نوآورانه‌ در نمایشگاه برلین/ ماشینها هم صاحب جعبه سیاه شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه سبیت هانوفر، نمایشگاه الکترونیک لاس وگاس و نمایشگاه الکترونیک برلین سه میدان مطرح جهانی در معرفی محصولات الکترونیک به شمار می روند.

در نمایشگاه الکترونیک امسال در برلین محصولات نوآورانه ای معرفی شد که در فضا، هزنیه و انرژی صرفه جویی می کنند.

مهمترین مقوله ای که تولیدکنندگان محصولات الکترونیک مصرفی در این دوره از نمایشگاه به آن توجهی ویژه را نشان دادند "سبز بودن" محصولات است. به طوری که اکنون به نظر می رسد محیط زیست به شدت وارد تحقیقات "های- تک" شده است و مصرف کنندگان می توانند محصولاتی را خریداری کنند که تاحد چشمگیری در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.

چالش سه بعدی

سونی در این نمایشگاه علاوه بر نمایش رایانه های "وایو"، کنسول بازی "پلی استیشن 3"، بخش کننده های چندرسانه ای و دیسکهای پرتو- آبی" (Blu-Ray)، تلویزیون "ال.سی.دی باواریا سه بعدی" را معرفی کرد.

در حال حاضر بیش از هفت هزار سالن سینما در دنیا وجود دارند که مجهز به نمایشگرهای فیلم سه بعدی هستند. اکنون سونی قصد دارد این فناوری را وارد نمایشگرهای تلویزیونی کند. تلویزیون "ال.سی.دی باواریا سه بعدی" سونی از سال 2010 وارد بازار می شود.

همچنین دیگر مارکهای رقیب سونی نیز در این راه وارد شده اند. برای مثال شرکت پاناسونیک یک سیستم Home Theatre 3D full HD پلاسمایی را معرفی کرد. با وجود این هنوز زمان عرضه و قیمت این محصول را اعلام نکرده است.

اتصال دائم

در این نمایشگاه، غرفه توشیبا با استقبال زیادی مواجه شده است. این شرکت ژاپنی در نمایشگاه الکترونیک برلین یکی از محصولات جدید خود را معرفی کرد. این محصول جدید، یک لوح- نمایشگر لمسی چند رسانه ای با عنوان JournE touch است. این محصول از پایان سال جاری به قیمت 249 عرضه می شود. این لوح یک صفحه نمایشگر 7 اینچی دارد که امکان اتصال به اینترنت و بارگذاری محتویات رسانه ای را تنها با یک لمس ساده فراهم می کند.

لوح توشیبا در رقابت با لوح- رایانه جدید اپل عرضه شده است. این محصول از طریق یک سکوی بی سیم به اینترنت متصل می شود. حافظه این لوح یک گیگابایت است.

با کمک این لوح توشیبا در هر لحظه و در هر مکانی به سادگی دسترسی به اینترنت را امکانپذیر می شود.

نوت بوک یا نت بوک؟

سامسونگ در این نمایشگاه، نسل جدیدی از نوت بوکها را که از نظر وزن و ابعاد بیشتر شبیه به یک نت بوک است معرفی کرد. این محصولات سری X نام دارد و در سه رنگ سیاه، نقره ای و سفید عرضه می شود. این شرکت کره ای با هدف پاسخگویی به چالش کوچک سازی و قوی کردن نوت بوکها، سری X را معرفی کرد.

پردازشگر این محصول dual-core Intel CULV است و باتری این نوت بوک 9 ساعت به طول می انجامد. این محصول که مجموعه ای از مدلهای بین نوت بوک تا نت بوک است بر اساس ابعاد به قیمتهای مختلفی عرضه می شوند به طوری که مدل X120 به وزن 36/1 کیلوگرم به قیمت 599 یورو، مدل X420 به وزن 76/1 کیلوگرم به قیمت 649 یورو و مدل X520 به وزن 09/2 کیلوگرم به قیمت 689 یورو به فروش می رسد.

امنیت جاده ای

به گزارش مهر، شرکت Navteq با هدف ارتقای امنیت جاده ای، دستگاهی با عنوان Motorway Junction Objects را معرفی کرده است. این محصول می تواند تصاویر سه بعدی را از تقاطع و شیبها ارائه کند و در اختیار راننده قرار دهد. این تصاویر به راننده کمک می کنند که از موانع سخت بیرون بیاید.

همچنین شرکت آلمانی Leowork نیز محصولی با عنوان iNanny ROADi را معرفی کرد. این محصول نوعی "جعبه سیاه" خودرو است که در مواقع تصادفات رانندگی وضعیت وسیله نقلیه را روی جاده ثبت می کند و اطلاعات مهم را همانند فایلهای چند رسانه ای در خود ذخیره می کند.