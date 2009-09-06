به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس کلیات طرح مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی را در دستور کار داشتند که با کلیات این طرح مخالفت کردند.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی 16 بهمن سال گذشته به تصویب رسید.

طرح مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پس از سوء استفاده برخی افراد از عناوین علمی و دانشگاهی در مجلس مطرح شد.

66 نفر از نمایندگان از کمیسیون های مختلف، این طرح را با هدف حفظ اعتبار عناوین علمی و دانشگاهی مانند دکتر، مهندس و نظایر آن که از سوی دولت شرایط اعطای آن تعیین شده است ارائه کردند و در توجیه آن نوشتند اعتمادی که مردم به صاحبان این مدارک دارند این وظیفه را پیش روی قانونگذار می گذارد که با وضع قانون مانع به کارگیری نابجا از این عناوین و در نتیجه سوء استفاده احتمالی یا خسارات ناشی از مسالحه شود.

مخالفان طرح مذکور معتقد بودند تصویب چنین طرح هایی در مجلس، شان قانونگذاری را تنزل می دهد و اساسا موارد فرهنگی بهتر است به وسیله سازمان های مربوطه در سطح جامعه نهادینه شود.

برخی از طراحان نظیر دلخوش نیز معتقد بودند که طرح مجازات استفاده غیر مجاز عناوین علمی بدون اطلاع طراحان در کمیسیون تخصصی از نظر محتوایی تغییر کرده است.