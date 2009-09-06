به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا شیرازی بیچه ای پروفسور ایرانی دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه لیورپول که نتایج تحقیقات خود را در اجلاس "تحقیقات غذایی" سوئیس مطرح کرده است نشان داد که مواد شیرین کننده مصنوعی نه تنها هیچ عمل مثبتی انجام نمی دهند بلکه می توانند موجب افزایش وزن شود.

در این خصوص این دانشمند ایرانی توضیح داد: "بدن ما قادر نیست بین قند واقعی و شیرین کننده های مصنوعی که در صنایع غذایی استفاده می شود تمایزی قائل شود. حسگرهای معده ما که جذب گلوکز را فعال می کنند می توانند به شیرین کننده های مصنوعی نیز پاسخ دهند. به این ترتیب بدن گلوکز و کالری بیشتری را پردازش می کند."

براساس گزارش روزنامه تلگراف، به گفته این استاد ایرانی دانشگاه لیورپول، استفاده از این شیرین کننده ها در رژیم غذایی نه تنها موجب کاهش وزن نمی شود بلکه حتی می تواند فرد را به سوی چاقی مفرط نیز سوق دهد.

ثریا شیرازی بیچه ای افزود: "اگر کسی بخواهد رژیم بگیرد به اعتقاد من این شیرین کننده ها نمی توانند کمکی به وی بکنند. این مسئله حتی در مورد نوشابه های گازدار رژیمی نیز صادق است. توصیه من استفاده همیشگی از غذاهای طبیعی است. به اعتقاد من حتی مصرف این مواد به میزان بسیار جزئی نیز مضر است. "

به گزارش مهر، در حدود دو سال قبل نیز این محقق ایرانی موفق شد با استفاده از مولکولی که مزه شیرینی را تشخیص می دهد، شیوه نوین و موثرتر درمانی برای بیماران دیابتی ارائه کند.

این دانشمند در تحقیقات پیشین خود کشف کرده بود که دریافت کننده مزه شیرینی و پروتئین این مزه در سلولهای روده نیز وجود دارند. این پروتئینهای حسگر مزه شیرینی به بدن انسان و حیوان این اجازه را می دهند که به شناسایی و ردیابی گلوکز در روده بپردازد.

هرگاه که این مولکول شیرینی را تشخیص دهد، سیگنالهایی به مولکولی دیگر ارسال می شود که به دنبال آن سطوح قند خون جذب شده از سوی بدن تنظیم می شود.