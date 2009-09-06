پیشرفت تیراندازان ایران و امیدواری به آینده / رکوردهایی که شکسته شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، سومین روز از دور مقدماتی رقابتهای قهرمانی تیروکمان جهان روز جمعه در شرایطی در استادیوم بین المللی "مونسو" کره جنوبی به پایان رسید که صدای شادی کره ای ها در ورزشگاه اولسان طنین انداز شده بود.

رنگین کمان بعد از باران؛ هدیه "مونسو" به تیم کره شد در این روز تیراندازان در شرایطی مسابقه خود را راس ساعت 9 صبح آغاز کردند که از نیمه های شب شاهد بارندگی در این شهر بودیم و حتی چند راند ابتدایی مسابقه 90 متر در زیر باران برگزار شد تا تیراندازان ریکرو مردان نیز از وزش باد و آب وهوای نامساعد روزهای گذشته بی نصیب نبوده و دیدارهای مقدماتی را در هوای ابری تجربه کنند.

هنوز یک ساعت از آغاز مسابقه نگذشته بود که صدای شادی کره ای ها تمام فضا را پر کرد و آهنگ هایی که نشان از یک اتفاق جدید در مسابقات بود در ورزشگاه طنین انداز شد؛ بله کره ای ها بالاخره به هدف خود رسیدند.

کره ای ها که روز پنجشنبه از نتایج تیم ریکرو زنان ناراضی بودند در همان ابتدای صبح به آرزوی خود رسیدند. کره که بعد از 24 سال میزبانی رقابتهای قهرمانی جهان را بدست آورده، قصد داشت در این مسابقات رکورد جهان را بشکند تا در کتاب فیتا نام خود را ثبت کرده و رقابتهایی جهانی اولسان را در خاطره ها بجا بگذارد.

در مسابقه دیروز "اوجین هیک" از کره موفق شد با کسب امتیاز 342 رکورد 90 متر تیروکمان ریکرو مردان جهان را به میزان 5 امتیاز ارتقاء دهد. "اوجین هیک " در شرایطی به این رکورد رسید که بیش از یک سال از حضورش در تیم ملی کره نمی گذرد. رکورد شکنی "هیک" در 90 متر و رکورد بالای وی در 70 متر و تکمیل امتیازات دو هم تیمی المپیکی اش باعث شد تا کره جنوبی رکورد ریکرو تیمی مردان جهان را جابجا کند. در ا ین بخش تیم کره به امتیاز 4122 دست یافت.

این رکورد شکنی تیم کره بازتاب وسیعی در فیتا داشت تا روز ابری چهارم آگوست سال 2009 در استادیوم بزرگ "مونسو" دراولسان در خاطره همه تیراندازان باقی بماند.

اولسان سکوی پرتاب ریاضی مهر

در مسابقات مقدماتی کمان ریکرو مردان کیوان ریاضی مهر کاپیتان تیم ملی کشورمان هم خوش درخشید.

این کماندار در شرایطی مسابقه 90 متر خود را به پایان برد که توانست با کسب رکورد 321 امتیاز در رده دوازدهم بایستاد. ریاضی مهر در ابتدای رقابت کمانداران در این مسافت تا جایگاه هشتم هم پیش آمده بود.

تیرانداز کشورمان در مسافت 70 متر هم رتبه خوبی داشت وی در این مسافت با 334 امتیاز پانزدهم شد. امتیازات ریاضی مهر به حدی خوب بود که این مسئله باعث شد تا تلویزیون کره در بخش هایی از پخش مستقیم مسابقات و مسئولین فیتا در روی اسکوبورد بزرگ زمین با پخش تصاویری از مسابقات این کماندار عملکرد وی را پیگیری کنند.

اما کاپیتان تیم ملی کشورمان در مسافت 50 متر با رکورد 326 امتیاز به رده چهل و هفتم سقوط کرد. وی در مسافت 30 متر هم با رکورد 359 امتیاز بیست و چهارم شد و در نهایت نیز با ایستادن بر جایگاه بیست و چهارم جدول مقدماتی به کار خود پایان داد.

درخشش ریاضی مهر در این مسابقه به حدی بود که قطعا اگر مسابقات دو مسافت نهایی خود را به خوبی قبلی ها پیش می برد کماندار کشورمان شایستگی قرار گرفتن در بین 10 تا 20 نفر اول مسابقات را داشت.

با این حال ریاضی مهر توانست با کسب 1333 امتیاز ، در مجموع 26 امتیاز رکورد ایران را جابجا کند. رکورد پیشین ایران متعلق به میلاد وزیری بود که در مسابقات قهرمانی جهان آلمان در سال 2007 بدست آمده بود.

ریاضی مهر در شرایطی موفق به این رکورد شکنی شد که در رقابتهای لایپزیک آلمان با 1189 امتیاز در رده 148 ایستاد و حتی نتوانست جواز ورود به مرحله حذفی را بدست آورد.

تجربه جهانی برای منوچهری

نادر منوچهری تیرانداز جوان کشورمان در سه مسافت 90، 70 و 50 متر شرایط مشابهی داشت و تقریبا در جایگاه شصت و هشتم تا هفتاد ونهم جابجا شد اما در 30 متر عنوان بیست و ششم را کسب کرد . وی در نهایت به عنوان شصت و هفتم دور مقدماتی و کسب یک تجربه جهانی قناعت کرد.

روز بدشانسی وزیری

اما عملکرد میلاد وزیری با افت محسوسی روبرو بود. وی در حالی به عنوان هفتاد و دوم رقابتهای قهرمانی جهان در اولسان کره دست یافت که پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان در آلمان با کسب امتیاز 1307 رکورد ایران را جابجا کرده بود اما روز گذشته با رکورد 1278 نزدیک به 27 نمره افت رکورد داشت.

ایرانی ها از غافله جهانی جا نماندند

تیم تیراندازی با کمان ایران در کمان ریکرو مردان هم با شکستن رکورد تیمی از غافله رکورد شکنی های جهانی جانماند. هر چند تیم ریکرو ایران جواز ورود به مرحله حذفی این دیدارها را مانند دوسال گذشته بدست نیاورد اما نشان داد در این بخش تبدیل به تیمی منسجم و یکدست شده و آینده روشنی پیش روی تیراندازان کشورمان است.

تیم ملی ریکرو مردان ایران با کسب 3895 امتیاز رکورد ایران را به میزان 154 امتیاز ارتقاء داد.

در پایان این رکوردشکنی هرچند مانسوک پارک توقع بیشتری از شاگردان خود داشت و در پاسخ به این سوال که نتایج را چطور می بینی؟ سری به علامت نارضایتی تکان داد اما "لی یومی" مربی ریکرو زنان که روز گذشته از عملکرد تیراندازان زن ایران ناراضی بود از رکوردشکنی تیم پسران خوشحال بود و این را نکته مثبتی در نتایج تیم عنوان کرد.

تیراندازان ریکرو زن و مرد کشورمان فردا (یکشنبه) در مرحله حذفی انفرادی به مصاف حریفان جهانی می روند.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از 11 تا 19 شهریورماه به میزبانی کره‏جنوبی در شهر" اولسان " برگزار می‌شود.