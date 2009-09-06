21 هزار زن کارآفرین در گلستان شناسایی و حمایت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نصرت بابایی صبح یکشنبه در تشریح عملکرد حوزه بانوان استان در دولت نهم افزود: در مجموع طی سالهای 84 تا 87 با برگزار ی 9 جلسه کارگروه خانواده و بانوان 11 موضوع مورد بررسی قرار گرفت و 44 مصوبه تایید شد.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش آموزش بالغ بر 626 دوره آموزشی مختلف برگزار شد و 976 هزار نفر ساعت آموزش دیدند.

وی خاطرنشان کرد: 18 طرح تحقیقاتی و پژوهشی طی چهار سال با هزینه ای بالغ بر 12 میلیون و 115 هزار ریال به اجرا در آمد.



به گفته بابایی، در راستای اطلاع رسانی و شفاف سازی مسائل زنان و خانواده این واحد با همکاری دستگاههای اجرایی 276 همایش، 255 نشست و 402 مراسم مختلف برگزار کرد.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان بیان داشت: دفاتر امور زنان استان گلستان بالغ بر دو هزار و 300 عنوان تولیدات فرهنگی به صورت بروشور، نشریه، ماهنامه و ... داشته و تهیه و تدوین ویژه نامه زنان گلستان در هزار نسخه و 6 دوره فصلنامه خبری زنان گلستان در دو هزار نسخه تیراژ که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

وی یادآور شد: در سطح استان 130 نمایشگاه توانمندیهای زنان برپا شد، بالغ بر دو هزار بازدید از فعالیتهای حوزه زنان انجام شد، دو هزار و 552 نفراز بانوان موردتقدیر و تجلیل واقع شدند و 115 هزار و 160 نفر از اردو ها و سفر های زیارتی نیز بهره مند شدند.

نیمی از جمعیت بیش از یک میلیون و 600 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.