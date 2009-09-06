راه سختی پیش رو داریم / با آغوش باز از محمدخانی استقبال می کنم

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: کارمان در لیگ بسیار سخت است زیرا تیم‌های مطرح حداقل 3 برابر ما برای رسیدن به موفقیت هزینه کرده اند اما در این شرایط هم با قدرت به تلاش خود ادامه می دهیم تا بتوانیم جایگاه مطلوبی را در جدول رده بندی برای خود بدست آوریم.

وی ضمن ابراز رضایت از وضعیت آمادگی بازیکنان و نتایجی که در هفته‌های گذشته بدست آورده است، اظهار داشت: بازی با تراکتورسازی در ورزشگاه خانگی پیکان برگزار می شود و امیدواریم بتوانیم با کسب 3 امتیاز این دیدار، ضمن تداوم پیروزی‌های خود، در جمع تیم‌های بالانشین قرار بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین با بیان اینکه تراکتورسازی از مربی و بازیکنان ارزشمندی سود می برد، اضافه کرد: درست است هنوز بازیکنان تیم به فکر انتقام از شکست فصل گذشته پیکان برابر تراکتورسازی در قزوین هستند اما آن بازی گذشت و ما باید با تمرکز بالا در این دیدار و برای پیروزی به میدان برویم.

وی با اشاره به اینکه حضور بازیکنان خارجی تاثیر بسیاری در عملکرد این تیم خواهند گذاشت، تصریح کرد: ما می خواهیم حقانیت پیکان را در لیگ ثابت کنیم و به همین دلیل بازیکنان با تمام توان در مسابقات به میدان می روند.

درخشان در پایان در مورد صحبت‌های اخیر ناصر محمدخانی که تاکید کرده بود انتظار داشته است این مربی از وی برای همکاری دعوت کند، گفت: من احساس می کردم ناصر تا زمانی که مشکلاتش برطرف نشود، نمی خواهد مربیگری کند اما اگر مشکلی نداشته باشد با آغوش باز از وی استقبال و استفاده می کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان قزوین و تراکتورسازی تبریز درچارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 21 روز دوشنبه با قضاوت محمدرضا اکبریان در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می شود.