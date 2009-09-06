شهرک سازی اسرائیل غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کارل بیلدت" که در حاشیه نشست غیر رسمی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اسکهلم سخنرانی می کرد، دوباره خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری شد.

همچنین در این نشست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه ابراز امیدواری کرد.

خاویر سولانا افزود: هم اکنون فرصتی برای ما در جهت پیشبرد فرآیند صلح خارومیانه ایجاد شده است و باید از آن به نحو احسند استفاده کنیم.

در این نشست سولانا و وزیر خارجه سوئد تاکید کردند که رژیم صهیونیستی درصدد ساخت چند صد واحد مسکونی در کرانه باختری است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود: مذاکرات با رژیم صهیونیستی تمام نشده است و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک موضع اسرائیل را تغییر خواهیم داد.

وی همچنین در مورد عملی نشدن برنامه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ابراز امیدواری کرد.

بنیامین نتانیاهو به زودی مجوز ساخت صدها واحد مسکونی در کرانه باختری را صادر کره و پس از آن برای همراه نشان دادن خود با واشگتن وارد مذاکره با آمریکا برای توقف شهرک سازیها در سرزمین های فلسطینی می شود.

گفتنی است پیشنهاد توقف شهرک سازی توسط نتانیاهو مربوط به پروژه ساخت حدود 2 هزار و 500 واحد مسکونی در کرانه باختری می شود که به تازگی آغاز شده است. در این پیشنهاد اشاره ای به ساخت و سازها در بیت المقدس نشده است.