به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای که به مناسبت هفده شهریور ساخته شده دیروز به شبکه یک تحویل داده شد تا سه‌شنبه روی آنتن برود. مجید مظفری، بنیامین مظفری، امین مومنی، اصغر نقی‌زاده، مجید مشیری، حسین سحرخیز، فریبا جدیکار، مجید سعیدی و میترا خواجه‌ئیان بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "میراث" را علی دلگشایی و ایمان افشاریان نوشته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرتولید: حسن نجم، طراح گریم: کیان اولادوطن، طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، صدابردار: هادی ژورک، موسیقی: مهرداد جنابی، صداگذاری: امیر ادیپ‌پرور، تهیه‌کننده: م. مظفری.