ایاد السامرایی اوایل اکتبر راهی واشنگتن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "عمر المشهدانی" دبیر مطبوعاتی رئیس پارلمان عراق اظهار داشت: ایاد السامرایی اوایل ماه آتی میلادی برای بررسی پنج پرونده مهم راهی واشنگتن می شود و با مقامات آمریکا از جمله "باراک اوباما" رئیس جمهور، "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان و نیز رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه دیدار خواهد کرد.

اوضاع سیاسی عراق، توسعه همکاری استراتژیک و اجرایی کردن خروج نظامیان آمریکایی از عراق طبق جدول زمانی و توسعه روابط میان پارلمان های بغداد و واشنگتن از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار سامرایی با مقامات واشنگتن خواهد بود.

خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل متحد نیز یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در این دیدارها خواهد بود.

مشهدانی در پایان گفت: دیدار سامرایی و پلوسی بر توسعه روابط پارلمانی و استفاده از تجارب آمریکا در زمینه های قانونگذاری و ضرورت افزایش مهارت ها و توانمندی های عراق در این رابطه متمرکز خواهد بود.