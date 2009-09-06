عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این طرح به خاطر مشکلات مالی با تاخیر مواجه شد، افزود: در حال حاضر ساختمان این طرح از 90 درصد پیشرفت فیزیکی و تجهیزات آن 85 درصد پیشرفت برخوردار است که در حال نصب است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ریزی باید تا پایان سال بخش اصلی تصفیه خانه به اتمام برسد، اظهار داشت: آخرین تجهیزات تصفیه خانه اراک از کشور آلمان خریداری شده که تا 20 روز آینده وارد استان می‌شود.

خلیلی ادامه داد: کل اعتبار مورد نیاز تصفیه‌خانه شهر اراک از منابع ملی تامین شده که برای تکمیل آن 120 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو تصفیه خانه با تحت پوشش قرار دادن 150 هزار نفر فعال است، اضافه کرد: با بهره‌برداری کامل از تصفیه‌خانه شماره 3 اراک، 350 هزار نفر از جمعیت اراک تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی هزینه ارزی خرید تجهیزات تصفیه‌خانه اراک را 1.5 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 700 کیلومتر از طول شبکه فاضلاب در شهر اراک اجرا شده که با اجرای 200 کیلومتر شبکه فاضلاب دیگر کل شهرستان اراک زیرپوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرد.

خلیلی با اشاره به اینکه همچین امسال شبکه فاضلاب دو شهر دلیجان و تفرش در استان کامل می شود، خاطر نشان کرد: تصفیه خانه ساوه در حال ساخت، محلات تصفیه خانه کامل و شبکه 80 درصد پیشرفت، خمین تصفیه خانه 30 درصد و شبکه 70 درصد، آشتیان تفصیه خانه در حال ساخت و شبکه 60 درصد و تفرش فاز اول تکمیل و فاز دوم در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه سالانه باید پنج درصد از شبکه آب استان اصلاح شود، ادامه داد: دو هزار و 300 کیلومتر طول شبکه توزیع آب و 950 کیلومتر طول فاضلاب استان است.