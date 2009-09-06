مشخص شدن نتایج اولیه آزمون بورس وزارت بهداشت/ ارائه اسامی تا 18 آذر

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی بورس در دانشگاههای علوم پزشکی مشخص شده است و دانشگاه می توانند تا این فرصت زمانی اسامی را به شورای بورس ارسال کنند.

وی اضافه کرد: پس از معرفی نفرات پذیرفته شده در آزمون کتبی، شورای بورس بررسی های لازم را انجام می دهد و پس از تایید نهایی، افراد بورس خارج و داخل مشخص می شوند.

حسن زاده اظهار داشت: ظرفیت نهایی بورسیه رشته های علوم پزشکی بیش از 170 نفر است.

وی تاکید کرد: هیئت مرکزی جذب در وزارت بهداشت نتایج آزمونهای دانشگاهها را بررسی کرده و پس از اعلام نظر نهایی شورای بورس اعزام صورت می گیرد و وزارت بهداشت در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی لازم برای آنها وجود دارد بورس داخل ارائه می دهد و برای رشته هایی که دارای فناوری جدید هستند و یا نیاز خاصی را از کشور برطرف می کنند بورس خارج می دهد.