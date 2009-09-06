سالن پیر کشتی تهران چشم انتظار کمک مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، سالن کشتی پیر تهران از ماه گذشته بطور رسمی در اختیار هیئت کشتی تهران قرار گرفت و مسئولان هیئت کشتی تهران از چند روز گذشته با بهره گیری از کمک های مالی از طریق شهرداری تهران و برخی دیگر از منابع، بازسازی داخل محوطه سالن را آغاز کرده اند و پیش بینی می شود تا 15 روز آینده سالن تا حدودی برای برگزاری مسابقات آماده شود.

البته مسئولان هیئت کشتی تهران برای بازسازی کامل سالن از جمله تهویه مناسب نیازمند کمک های بیشتری از طرف مسئولان سیاسی و ورزشی استان هستند تا این سالن قدیمی به شکل آبرومندانه ای آماده برگزاری مسابقات شود.

سالن شهدای هفتم تیربا قدمتی حدود نیم قرن تنها سالن کشتی شهر تهران است که قابلیت برگزاری مسابقات را در خود دارد.