وحدت و همدلی رمز موفقیت کشتی همدان است

سعید گودرزی مربی سازنده کشتی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی همدان در حال حاضر سه عضو در تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان دارد و این بدلیل وحدت وهماهنگی میان مربیان و مسئولان کشتی استان است و مربیان همه در هر شهری از استان دست در دست هم به سازندگی در کشتی همدان مشغول بوده و یک کار گروهی انجام می شود.

وی تصریح کرد: فعال شدن کشتی در تمامی شهرهای استان بطوری که میرزایی از همدان، گودرزی از ملایر و ابراهیمی نیز از نهاوند به تیم ملی راه یافته اند، کارهای پایه که در کشتی انجام شده است و علمی شدن مربیان استان از دیگر دلایل رشد کشتی در سطح استان همدان است.

گودرزی تاکید کرد: خوشبختانه پشتوانه و بسترسازی در کشتی استان در حال پیگیری است بطوری که نونهالان و نوجوانی با سنین کم در کشتی استان حضور دارند که در آینده می توانند براحتی جای امثال ابراهیمی و گودرزی را پر کنند.

وی در مورد شرایط تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی دانمارک اظهار داشت: هر هفت کشتی گیر کشورمان شانس کسب مدال در رقابتهای جهانی دارند و خوشبختانه مربیان تیم ملی کشتی آزاد تیم جوانی را آماده حضور در دانمارک کرده اند که پنج نفر آنها می توانند در رقابتهای المپیک 2012 لندن صاحب دوبنده تیم ملی باشند و این نشاندهنده یک حرکت برنامه ریزی شده در کشتی ایران است که می تواند در آینده به بارنشیند.